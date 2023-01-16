Годовалый ребенок оказался запертым в машине в Новосибирске — его доставали спасатели

В Ленинском районе Новосибирска вчера днем,
— Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу и оказали помощь. В течение нескольких минут салон автомобиля был разблокирован. Мальчик мирно дремал в детском кресле на заднем сиденье автомобиля. Он был передан матери, которая поблагодарила спасателей за оказанную помощь, — рассказали спасатели МАСС.
На работы у спасателей ушло меньше часа.
В Новосибирске в ночь на 15 января запертыми в квартире оказались трое маленьких детей — дверь пришлось открывать спасателям. Инцидент произошел в доме на улице Забалуева в Ленинском районе.