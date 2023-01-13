Поликлиника Кузбасса открыла возле регистратуры мясную лавку

Недавно в исследовательском институте туберкулеза Новосибирска разгорелся скандал между бывшей сотрудницей и директором Натальей Ставицкой. В здании больницы, где лежат пациенты с легочными заболеваниями, в честь Нового года директор поставила столик с бутылкой шампанского и мандаринами. Уволенная за «разглашение охраняемой законом тайны» сотрудница этой больницы, стоматолог Елена Леванова, оказалась этим недовольна и рассказала, что происходило в стенах института.