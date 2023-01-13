Поликлиника Кузбасса открыла возле регистратуры мясную лавку

В Кемеровской области городская поликлиника Прокопьевска сдала место частным предпринимателям под продажу мясной продукции и колбас. Минздрав Кузбасса уже назвал ситуацию недопустимой.
Кадры торговых точек в медучреждении в четверг,
Пресс-служба медцентра наличие мясной лавки внутри здания не отрицает, специалисты сообщили график работы организации.
— Колбасы обычно приезжают в буфет по четвергам 1 раз в 2 недели. Это сторонняя организация, мы точный график их работы не знаем, — отметило ведомство.
В регистратуре уточнили, что пройти к специалисту по волосам, несмотря на указатели, через зону для больных ОРВИ и коронавирусом невозможно. Вход в салон и офис открыт лишь со стороны улицы.
Пресс-служба Минздрава Кемеровской области после того, как информация была обнародована, сообщила о массовой проверке медучреждений региона.
Министерство сообщает, что факты торговли мясом и колбасной продукцией в холле медучреждения подтвердились, поликлиника сдала часть помещения на первом этаже рядом с регистратурой и гардеробом в аренду до конца текущего месяца.
— Создавшаяся ситуация недопустима. Она детально рассмотрена, будут предприняты меры недопущения в будущем подобных ситуаций в медицинских учреждениях, главная задача которых — оказание медицинской помощи населению, — сообщает пресс-служба.
Также в ведомстве отмечают, что все поликлиники и больницы области будут проверены с целью выявления подобных торговых точек.
Недавно в исследовательском институте туберкулеза Новосибирска разгорелся скандал между бывшей сотрудницей и директором Натальей Ставицкой. В здании больницы, где лежат пациенты с легочными заболеваниями, в честь Нового года директор поставила столик с бутылкой шампанского и мандаринами. Уволенная за «разглашение охраняемой законом тайны» сотрудница этой больницы, стоматолог Елена Леванова, оказалась этим недовольна и рассказала, что происходило в стенах института.