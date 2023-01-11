Фуршет с шампанским в НИИ туберкулеза. В Новосибирске разгорелся скандал из-за бутылки алкоголя в фойе больницы

Получила пощечину от коллеги

Конфликт между начальством и бывшей сотрудницей начался в прошлом году. Елена утверждает, что ее ударила коллега и директор встала на ее сторону.

— Всё началось со скандала с коллегой, когда мы ехали в служебном транспорте, — вспоминает бывшая сотрудница. — Ставицкая сразу же начала против меня войну. В личной беседе она мне сказала, что ее никто из власти не любит в Новосибирске.