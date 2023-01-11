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Фуршет с шампанским в НИИ туберкулеза. В Новосибирске разгорелся скандал из-за бутылки алкоголя в фойе больницы

Праздник устроила директор медучреждения и возмутила этим бывшую сотрудницу

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В Новосибирском тубдиспансере экс-сотрудница посчитала неуместными шампанское и фрукты

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В исследовательском институте туберкулеза Новосибирска разгорелся скандал между бывшей сотрудницей и директором Натальей Ставицкой. В здании больницы, где лежат пациенты с легочными заболеваниями, в честь Нового года она поставила столик с бутылкой шампанского и мандаринами. Уволенная за «разглашение охраняемой законом тайны» сотрудница этой больницы, стоматолог Елена Леванова, которая уехала в Москву, оказалась этим недовольна и рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, что происходило в стенах института.

Получила пощечину от коллеги

Конфликт между начальством и бывшей сотрудницей начался в прошлом году. Елена утверждает, что ее ударила коллега и директор встала на ее сторону.

— Всё началось со скандала с коллегой, когда мы ехали в служебном транспорте, — вспоминает бывшая сотрудница. — Ставицкая сразу же начала против меня войну. В личной беседе она мне сказала, что ее никто из власти не любит в Новосибирске.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Стоматолог показала, как выглядела фотозона с шампанским в больнице

Видео: Елена Леванова, личный архив

Алкоголь с туберкулезом

Пиковой точкой конфликта между начальницей и подчиненной стал накрытый в фойе больницы праздничный стол, который позднее стал называться фотозоной. Елена была возмущена тем, что в учреждении, где лечат людей, стоит алкоголь.

— Последней каплей моего терпения стало то, что Ставицкая накрыла в больнице стол. Непонятно для кого: для пациентов или посетителей. На него она поставила фрукты, шампанское, бокалы и пригласила на фуршет, который впоследствии стал «фотозоной», как она его называла, — рассказала Елена.

— Часть сотрудников, конечно, стала возмущаться. Некоторые из них после непродолжительной работы под руководством нового директора поувольнялись, — сообщила Леванова, но подтверждения ее словам у редакции нет.

Позиция больницы

Руководство НИИ туберкулеза в Новосибирске считает, что ничего не нарушило. По словам Натальи Ставицкой, наличие шампанского в стенах больницы ничего не нарушает, так как является символом Нового года.

— В 2022 году ФГБУ «НИИТ» Минздрава России выполнило государственное задание, прошло добровольную сертификацию медицинских организаций. В холле первого этажа была установлена елка, а также журнальный столик, на котором размещены мандарины и бутылка шампанского — предметы, являющиеся традиционными символами Нового года, — объяснила Ставицкая.

— Администрация не усматривает в этом факте ничего предосудительного, кроме создания праздничного настроения. Бюджетные средства на приобретение новогодней елки и создание новогодней инсталляции не были затрачены, — добавила Ставицкая.

Не первый скандал

Добавим, что НИИ туберкулеза в Новосибирске известен коррупционным скандалом, связанным с бывшим его директором Владимиром Красновым. Именно на его место из Москвы в 2020 году назначили Наталью Ставицкую. Журналисты NGS.RU подробно рассказывали об этой истории.

Так, Владимир Краснов с 2011 по 2019 год заключил незаконное и неконкурентное соглашение с ООО «Лимекс». При проведении госзакупок бывший директор создавал преимущества для ООО «Лимекс», которые поставляли медицинскую продукцию по максимальной цене перепродажи.

29 июля 2022 года в Новосибирске Заельцовский суд вынес ему приговор за превышение должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Ему назначили три года колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. Доход от преступной схемы оказался больше 124 миллионов рублей.

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