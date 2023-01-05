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Спецоперация на Украине

В омской учебке сгорели палатки с вещами мобилизованных

Предварительная причина возгорания — искра от печи

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Огонь уничтожил несколько палаток

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В омском палаточном городке, где размещены мобилизованные, произошел пожар. Об этом вчера вечером, 4 января, сообщили в официальном телеграм-канале администрации Томской области.

По информации правительства, передает NGS55.RU, сгорело несколько палаток с личными вещами бойцов из их региона. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стали искры от печи, которой отапливалась одна из палаток.

Видео с места пожара распространилось по томским пабликам, в частности, оно появилось в группе «Я из Томска».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ya_tomich / Vk.com

— Пожарный наряд оперативно ликвидировал огонь. Все бойцы, которые проживали в сгоревших палатках, расселены, получили необходимые комплекты теплой одежды и обмундирования. Жизни и здоровью находящихся в лагере томских мобилизованных ничего не угрожает. Администрация Томской области на связи с воинской частью, где находятся мобилизованные, и держит ситуацию на контроле, — добавили в администрации региона.

Корреспондент NGS55.RU обратился в МЧС по Омской области за комментарием, однако там порекомендовали позвонить в Минобороны. В областном Министерстве регбезопасности сообщили, что информации о случившемся у них нет. В правительстве Омской области пообещали предоставить комментарий позднее.

Обновлено: наши омские коллеги передают, что, по данным губернатора Омской области Александра Буркова, в палаточном городке полностью сгорела всего одна палатка.

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— Хочу всех успокоить. Бытовой пожар, случившийся накануне в палаточном лагере мобилизованных в Черемушках, не нанес большого урона: в палатках не было людей в этот момент, жертв нет. Полностью выгорела одна палатка, еще две пострадали. Помещения мобилизованных оснащены огнетушителями, дежурные вовремя отреагировали на ситуацию — разобрали рядом стоящие палатки до приезда пожарных, — прокомментировал глава региона.

Последние новости по СВО можно прочитать в этом материале.

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