В омской учебке сгорели палатки с вещами мобилизованных

— Хочу всех успокоить. Бытовой пожар, случившийся накануне в палаточном лагере мобилизованных в Черемушках, не нанес большого урона: в палатках не было людей в этот момент, жертв нет. Полностью выгорела одна палатка, еще две пострадали. Помещения мобилизованных оснащены огнетушителями, дежурные вовремя отреагировали на ситуацию — разобрали рядом стоящие палатки до приезда пожарных, — прокомментировал глава региона.

