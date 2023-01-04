В Минобороны сообщили, что число погибших военных в Макеевке выросло до 89 человек

2 января 2023 года в Минобороны РФ сообщили о гибели 63 российских военных в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке. По информации министерства, удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил. Два реактивных снаряда были сбиты силами ПВО.

