В Минобороны сообщили, что число погибших военных в Макеевке выросло до 89 человек

Количество российских военнослужащих, погибших в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке, увеличилось до 89. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
— В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка, подполковник Бачурин, — рассказал Севрюков.
Кроме того, представитель Минобороны уточнил, что причиной трагедии стало массовое использование мобильных телефонов.
— В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование — вопреки запрету — личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, — отметил Севрюков. — Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
Сейчас устанавливаются должностные лица, виновные в произошедшем. По итогам расследования, заверил генерал-лейтенант, их привлекут к ответственности. Также в Минобороны принимают «все необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем».
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По словам Севрюкова, что ответным огнем ВС Рф уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, четыре пусковых установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей и больше 200 человек.
— Кроме того, в районе Масловки под Краматорском поражен пункт временной дислокации одного из подразделений иностранного легиона, где уничтожено более 130 иностранных наемников, — добавил Севрюков.
2 января 2023 года в Минобороны РФ сообщили о гибели 63 российских военных в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке. По информации министерства, удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил. Два реактивных снаряда были сбиты силами ПВО.
Погибшими оказались военнослужащие из Самарской области. В настоящее время Минобороны устанавливает их личности. Военных, получивших ранения, доставили на лечение в госпиталь Ростова-на-Дону.