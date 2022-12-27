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Электромонтера убило током на опоре линии передачи в Новосибирской области

Судить будут инженера-энергетика, который отправил его на место работы без допуска

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Мужчина работал на опоре ЛЭП и получил удар током

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Следователи Коченевского района направили в суд уголовное дело в отношении 38-летнего инженера-энергетика одного из госучреждений. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

По версии следствия, 18 июля электромонтер организации работал на опоре линии передачи в Коченевском районе.

— В нарушение правил охраны труда инженер неверно определил место проведения работ и не снял напряжение на электроустановке, — сообщили следователи.

Кроме того, обвиняемый допустил мужчину к выполнению работ без наряда-допуска и необходимых средств индивидуальной защиты.

В результате рабочий получил удар током. Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался.

Летом 2021 года в селе Новокремлёвском Коченевского района двое рабочих пилили деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась — в результате 24-летний рабочий погиб на месте.

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