Электромонтера убило током на опоре линии передачи в Новосибирской области

Следователи Коченевского района направили в суд уголовное дело в отношении
По версии следствия, 18 июля электромонтер организации работал на опоре линии передачи в Коченевском районе.
— В нарушение правил охраны труда инженер неверно определил место проведения работ и не снял напряжение на электроустановке, — сообщили следователи.
Кроме того, обвиняемый допустил мужчину к выполнению работ без наряда-допуска и необходимых средств индивидуальной защиты.
В результате рабочий получил удар током. Пострадавшего увезли в больницу, где он скончался.
Летом 2021 года в селе Новокремлёвском Коченевского района двое рабочих пилили деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась — в результате