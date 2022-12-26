«Папа, помоги!» Как 11-летняя девочка смогла обхитрить педофила-рецидивиста и спастись

На днях суд в Арзамасе вынес приговор местному жителю Алексею Парфенову, который обвинялся в попытке похищения нескольких девочек, похищении одной, а также иных действиях сексуального характера. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Нашим коллегам из NN.RU удалось разобраться в материалах этого закрытого уголовного дела.
Имена всех участников, кроме осужденного, изменены.
«Я думала, что меня будут этим стыдить»
Тихий провинциальный Арзамас. 12 февраля 2021 года, около 09:00. Десятилетняя Оля шла по улице Свободы в школу. Она не видела, что ее заметил незнакомый, одетый во всё темное нетрезвый мужчина, который шел во встречном направлении по противоположной части дороги. Вдруг мужчина перебежал дорогу и спрятался за сугробом, выжидая, когда девочка будет проходить рядом. Когда Оля приблизилась, мужчина расстегнул ширинку, обнажил половой орган и пошел по направлению к девочке.
— Он шел навстречу, смотрел мне прямо в глаза, — рассказывала потом Оля в своих показаниях, — при этом его писька висела из ширинки. Никого вокруг нас не было.
Мужчина прошел мимо. Потом девочка заметила, он быстрым шагом перешел дорогу, обогнал девочку по противоположному тротуару и вышел перед ней.
— Я развернулась, перешла дорогу и пошла назад, к маминой работе. Оглянулась, увидела, что он тоже перешел дорогу и идет следом за мной. Тогда я побежала, по дороге стала звонить маме. Сказала, что меня преследует какой-то мужчина.
Взволнованная женщина выбежала девочке навстречу, а та всё ей рассказала.
— Мама отвезла меня в школу. В полицию мы по этому поводу не обращались. Я просила маму не сообщать никуда, потому что не хотела, чтобы о произошедшем кто-то знал. Я думала, что меня будут этим стыдить.
Кто знает, может, обратись Оля с мамой в полицию в тот же день, то, возможно, спустя три дня в городке не произошло бы несколько нападений.
Дворник с криминальным прошлым
Уроженец села Ломовка Арзамасского района,
Кражи, грабежи, разбой, мошенничество. Входил в арзамасскую группировку мошенников, что специализировались на невозвратных кредитах: подыскивали асоциальных личностей, приводили в порядок их внешний вид и оформляли на их документы в кредит различную бытовую технику. Из порядка 80 таких асоциальных лиц, участвующих в схеме мошенничества, сыщикам удалось разыскать лишь половину. Кто-то помер сам, кому-то помогли...
На свободе Алексей Парфенов с 2019 года. Последнюю судимость получил в 2020 году за кражу денег с чужой банковской карты. Получил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.
В это время, после своей последней отсидки Парфенов обосновался в Арзамасе, где стал проживать в съемном доме на две квартиры на улице Свободы. Устроился дворником в местный ЖЭК. У него было несколько любовниц — взрослых женщин.
«Идемте со мной,
если хотите жить»
Спустя три дня после демонстрации ребенку своих гениталий, 15 февраля около 14:00, пьяный Парфенов вышел на улицу, с собой прихватил кухонный нож. На улице Космонавтов он заметил двух девочек. Ими оказались
— Он сказал: «Если хотите жить, идемте со мной», — рассказывала на следствии Света. — Услышав это, Надя громко закричала: «Помогите». Мужчина отвлекся, оглянулся. На противоположной стороне дороги шла какая-то женщина. Я почувствовала, что мужчина убрал руки с моей шеи, увидела, что опустил нож. Мы с Надей бросились от него в разные стороны. Я побежала в обратном направлении, а Надя к женщине через дорогу. Боковым зрением я увидела, что мужчина побежал за подругой, а потом передумал, и побежал в другую сторону. Потом пропал.
Увидев, что мужчины поблизости нет, Света тоже перешла дорогу, где возле прохожей женщины стояла Надя. Девочки рассказали той о произошедшем и пошли на тренировку. Рассказали обо всем тренеру, позвонили родителям. Вечером обратились в полицию. Только к тому времени успели произойти еще более ужасные события.
Через час после неудачного нападения Парфенов попытался увести еще двух девочек —
— Хотите жить — будете меня слушаться, — сказал он.
— Он сказал идти за ним, — рассказывала в своих показаниях Наташа. — Мы стояли в то время от него на расстоянии
Девочки зашли в магазин, где работала мама Жени. Та отвела девочек по домам и сообщила в полицию. Однако в это время Парфенову удалось напасть на одну школьницу и заставить ее идти к себе домой.
«Поклянитесь, что не убьете меня»
— В тот день я немного задержалась в школе, — рассказывала потом следователю
Парфенов сказал девочке, чтобы та не дергалась, иначе будет хуже. Яна испугалась и заплакала.
— Этот мужчина сказал идти с ним и куда-то повел. Я боялась, что он может меня убить. С портфелем, с сумкой я не могла от него убежать, а если попытаюсь это сделать, то мне будет хуже. Мы прошли мимо четырех домов, как навстречу нам шел какой-то прохожий. Мужчина, что меня вел в это время, убрал руку с ножом в карман куртки и отпустил руку с талии. Мы дошли до его дома, зашли на территорию, этот мужчина запер за собой калитку. Когда зашли в сам дом, то он запер его на ключ. Я его спросила, один ли он дома, на что он ответил, что он с другом (с соседом), но дома никого не было. Он провел меня в зал. Я увидела, что в зале всё разбросано: был какой-то черный пух, были разбиты люстры, валялись сигареты и пластиковые бутылки от пива. Я попросила его, чтобы он меня не убивал, чтобы поклялся мне в этом.
Яна спросила, зачем он привел ее к себе домой, на что он ответил, чтобы она не волновалась, что он убивать ее не будет, что ей надо «просто убраться в зале».
Девочка попросила похитителя, чтобы он принес ей пакеты, чтобы убрать пух. Он ушел за ними.
Звонок папе
— Когда он ушел, я позвонила по своему сотовому папе, — рассказывала
Затем похититель принес пакеты. Яна стала ему убирать комнату: складывала в пакеты пух, бутылки, сигареты. Надо было убирать и разбитое стекло. Девочка старалась не отходить от похитителя и пошла с ним в туалет, за метлой и совком.
Девочка подмела стекло в совок, выбросила в пакеты:
— После этого он поклялся мне, что он меня отпустит. Я сказала, что могу забрать пакеты с мусором и пойду домой, но мужчина сказал, что я еще не всё убрала. Потом мужчина эти пакеты куда-то отнес и пошел снимать куртку.
Когда Парфенов вышел из зала, девочка достала телефон из куртки и увидела, что папа до сих пор на связи. Девочка обратилась к отцу с мольбами о помощи, но услышала, что похититель возвращается и снова убрала телефон в карман.
— Я решила попросить его налить мне чаю. Хотела, чтобы он ушел и я успела поговорить с папой. Когда он ушел наливать мне чая, я смогла снова немного поговорить с папой, попросить о помощи. Потом этот мужчина позвал меня на кухню сидеть с ним там.
Заболтать похитителя
Яна пыталась заболтать похитителя. Спрашивала, как его зовут, как зовут его маму, папу.
— Он ответил, что его зовут Алексей, сказал, что похоронил папу в шесть лет, а про маму сказал, что ее зовут Татьяна. Сказал, что ему 43 года.
Он стал задавать Яне аналогичные вопросы: как зовут ее, как зовут маму, папу, есть ли у нее брат и сестра. Она специально отвечала неправду, мол, ее зовут Лена, маме и папе тоже выдумала имена. Еще добавила, что у нее брат из армии приехал, и попросила, чтобы он, Парфенов, ее отпустил до 17:00 часов.
Они сидели на кухне. Девочка пила чай, а он пил пиво. Парфенов рассказывал Яне, что в этот день поссорился со своей девушкой, говорил, что она к нему больше не вернется из-за того, что он ее избивал.
— Я сказала ему, чтобы он не переживал, сказала, что она может с ней поговорить. Он сказал, что телефон у него в зале, сказал идти туда. В зал я пошла с чашкой чая и в зале попросила принести мне конфету. Когда он ушел, я снова достала свой телефон. Папа был еще на линии. Я сказала ему, что нахожусь в каком-то доме, где магазин «Ладья». Папа попросил меня выглянуть в окно и сказать ему, что за окном.
Девочка услышала шаги, но не успела убрать телефон. Она прижала экран к себе, надеясь, что мужчина не заметит телефон. Парфенов увидел и отобрал, сказав, что он ей не понадобится. Экран у телефона был заблокирован, поэтому мужчина не заметил, что телефон в режиме разговора.
— Мужчина сидел передо мной на корточках, потом встал и, видимо, хотел идти. Я также попыталась встать с дивана, но он не разрешил, сказал «сиди» и плечом «откинул» меня назад на диван. Он подошел к столу, снял футболку и кофту.
«Хотел прервать звонок, но услышал голос дочери»
Вот как вспоминал события отец девочки Виктор. Дочь набрала его примерно в 15:07 и сказала, что выходит из школы и идет домой. Школа, где учится девочка, находится в нескольких кварталах от дома. Но спустя 20 минут вновь раздался звонок с ее номера:
— По звукам в трубке я понял, что телефон дочери в кармане, — рассказывал мужчина в своих показаниях. — Подумал, что телефон случайно мне позвонил. Я уже хотел сбросить трубку, как услышал голос дочери. Она говорила: «Не убивайте». Тогда я стал прислушиваться. Услышал голос мужчины, что он дочери что-то говорит, вроде даже куда-то ведет, тащит.
Разъяренный отец выбежал из дома и побежал к машине. Рядом оказался друг, которому он сказал, что его дочь в опасности, с каким-то неизвестным мужчиной, и попросил вызвать полицию. Товарищ ему посоветовал ехать в участок сразу, а не пытаться что-то объяснять в трубку.
Сотрудники полиции подключились сразу же. Всё это время Виктор оставался на связи с Яной. Мужчина рассказывал, что примерно через полчаса в трубке телефона он снова услышал голос дочери. Она говорила: «Папа, помоги, спаси!» Потом телефон снова оказался в кармане девочки. Спустя некоторое время с ним снова заговорила дочь — тогда-то она и сообщила про магазин «Ладья».
«Ко мне пришел папа»
— Мы с полицейскими ездили по тому району, где были дом и школа, — рассказывал Виктор. — Заехал домой к теще, всё ей рассказал, попросил, чтобы теща предупредила жену: сам я позвонить не мог, ведь был на связи с дочерью.
По рации поступила команда: всем прибыть по адресу, где полицейские в окне увидели девочку. Виктор с полицейскими направился туда.
Виктор весь «разговор» с дочерью записывал на свой телефон. Эта почти полуторачасовая аудиозапись ляжет в основу уголовного дела в отношении Алексея Парфенова.
***
Яна испугалась из-за раздевающегося перед ней незнакомого мужчины. Она сделала вид, что ей плохо. Мужчина почему-то испугался, подсел к ней на диван.
— Я попросила его открыть окно, чтобы подышать воздухом. Он открыл окно, подвел меня к нему. Я держалась при этом за сердце, якобы мне плохо. В это время мимо дома проезжала полицейская машина. А я стояла у окна. Увидела, как полицейский показал на меня пальцем. Я поняла, что меня нашли.
Похититель ничего не заметил.
— Через мгновение появились звуки полицейской сирены, в двери стали стучаться. Мужчина сел с дивана на корточки перед диваном, двери не открывал, смотрел на меня, на окна, сказал, что это его сосед. Потом оделся. Я услышала, как стали выламывать окно в зале, которое было за диваном. Когда выломали окно, я увидела там полицейского. Он быстро забрался в зал, спросил, где мужчина. Я сказала, что пошел в сторону кухни, сама осталась сидеть на диване. Я слышала, как мужчину в коридоре поймали. Потом ко мне пришел папа, мы с ним обнялись.
Выбираться девочке пришлось через окно — Парфенов не говорил, где ключи от дома. А потом Яну отвезли в полицию.
«Я просто забыл застегнуть ширинку»
Свою вину Парфенов не признал. Обнажение пениса перед первой девочкой он объяснил тем, что ходил в туалет «по-маленькому» и просто забыл застегнуть ширинку.
Нож, по его словам, он действительно показывал первым двум девочкам на улице, но сделал это, чтобы привлечь их внимание, «чтобы они с ним погуляли». Второй аналогичный эпизод он не признал.
Что касается нахождения в его доме Яны (Лены, как считал Парфенов, ведь она представилась ему вымышленным именем. — Прим. ред.), так она сама решила к нему пойти домой в гости, чтобы «посмотреть, как он живет».
Когда они вместе уже собирались выходить из дома, то в его дом якобы бесцеремонно вломились наглые сотрудники полиции и его задержали.
В полиции к тому времени уже имелись заявления от граждан о нападениях неизвестного мужчины с ножом на девочек. Потерпевшие уверенно опознали в нем Парфенова.
Арзамасский городской суд приговорил его к 20 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили NN.RU в Арзамасской городской прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.
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