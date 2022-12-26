«Папа, помоги!» Как 11-летняя девочка смогла обхитрить педофила-рецидивиста и спастись

«Поклянитесь, что не убьете меня»

— В тот день я немного задержалась в школе, — рассказывала потом следователю 11-летняя Яна. Вышли из школы вместе с подругой, но по дороге разошлись. Когда я проходила мимо дома, там стоял мужчина. Неожиданно он подошел ко мне, схватил меня одной рукой за талию. Во второй руке у него был нож, который он приставил сначала к моему горлу, потом к животу.



Парфенов сказал девочке, чтобы та не дергалась, иначе будет хуже. Яна испугалась и заплакала.



— Этот мужчина сказал идти с ним и куда-то повел. Я боялась, что он может меня убить. С портфелем, с сумкой я не могла от него убежать, а если попытаюсь это сделать, то мне будет хуже. Мы прошли мимо четырех домов, как навстречу нам шел какой-то прохожий. Мужчина, что меня вел в это время, убрал руку с ножом в карман куртки и отпустил руку с талии. Мы дошли до его дома, зашли на территорию, этот мужчина запер за собой калитку. Когда зашли в сам дом, то он запер его на ключ. Я его спросила, один ли он дома, на что он ответил, что он с другом (с соседом), но дома никого не было. Он провел меня в зал. Я увидела, что в зале всё разбросано: был какой-то черный пух, были разбиты люстры, валялись сигареты и пластиковые бутылки от пива. Я попросила его, чтобы он меня не убивал, чтобы поклялся мне в этом.