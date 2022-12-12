Дела не будет: Григорий Лепс заплатил за драку извинениями. Избитый петербуржец их принял, деньги тоже

Сегодня, 12 декабря, пострадавший 3 декабря от Григория Лепса возле бара в Санкт-Петербурге должен был опознавать народного артиста по фотографиям. Но не стал. «Фонтанка» узнала, что адвокаты сторон нашли точку примирения. «Фонтанка» знает какую.
Московский адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Григория Лепса, и петербургский адвокат Евгений Хейфец со стороны потерпевшего Дмитрия Горбачева нашли общий язык. Так, сегодня, 12 декабря, отпала необходимость в проведении опознания по фототаблице самого Григория Лепса и его директора продюсерского центра Урюпина. До этой процедуры, о которой недавно рассказывала «Фонтанка», обе стороны процесса подали зеркальные заявления о том, что Григорий Лепс (он же Лепсверидзе) возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке петербуржцу, принес свои извинения и эти извинения приняты.
Заметим, что статья обвинения, грозившая Лепсу и Урюпину, подразумевает примирение сторон. Оно и произошло.
В ближайшее время в Управлении дознания ГУ МВД, которое забрало дело из дознания Московского района, дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» будет прекращено.
Вот так, скучновато, но предсказуемо заканчиваются новости про яркий приезд знаменитого певца. А с того шоу прошла лишь неделя.
Напомним, что конфликт и последовавшая за ним драка популярного исполнителя и жителя Санкт-Петербурга произошла 3 декабря, перед баром Finnegans после сольного концерта в Ледовом дворце, который расстроил Григория Лепса. Зрители увидели, как артист в сердцах бросил микрофон и, не допев песню, ушел со сцены. Позже в социальной сети певец извинился за неожиданный финал выступления, сославшись на то, что приболел.
Поднять плохое настроение Григорий Викторович решил в баре, где выпил несколько порций виски. А дальше есть рассказ нескольких очевидцев. Как выяснила «Фонтанка», бармен заведения считает, что пьяный посетитель «докопался» до певца, они повздорили и вышли разбираться на улицу. Сам участник потасовки — 39-летний Дмитрий в своем заявлении в полицию рассказал, что ссора началась из-за партии в нарды: Григорий Лепс предложил сыграть на
К слову, как выяснил MSК1.RU у концертного директора артистов, организатора частных и корпоративных мероприятий Табриза Шахиди, драка никак не сказалась на гонорарах Лепса.
— Скандалы, как вы помните, обычно повышают уровень популярности, который у Лепса и без того недосягаем. Уверен, что и целей подобных у Григория не было, — считает известный менеджер нашего шоу-бизнеса. — Сказалась общая усталость от длительного тура: беречь себя, свое здоровье, свой голос, в конце концов, ему, видимо, не дают то ли обстоятельства, то ли какие-то очень жесткие обязательства.
По словам Табриза Шахиди, Григорий Лепс по-прежнему входит в десятку самых популярных и желанных на частных и корпоративных концертах певцов. Его гонорар уже четыре года составляет неизменную сумму в 80–100 тысяч евро.
Журналисты MSK1.RU также побывали в поселке, где живет Лепс.