Дела не будет: Григорий Лепс заплатил за драку извинениями. Избитый петербуржец их принял, деньги тоже

Заметим, что статья обвинения, грозившая Лепсу и Урюпину, подразумевает примирение сторон. Оно и произошло.



В ближайшее время в Управлении дознания ГУ МВД, которое забрало дело из дознания Московского района, дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» будет прекращено.



Вот так, скучновато, но предсказуемо заканчиваются новости про яркий приезд знаменитого певца. А с того шоу прошла лишь неделя.

Напомним, что конфликт и последовавшая за ним драка популярного исполнителя и жителя Санкт-Петербурга произошла 3 декабря, перед баром Finnegans после сольного концерта в Ледовом дворце, который расстроил Григория Лепса. Зрители увидели, как артист в сердцах бросил микрофон и, не допев песню, ушел со сцены. Позже в социальной сети певец извинился за неожиданный финал выступления, сославшись на то, что приболел.

