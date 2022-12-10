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Врыв в гаражах

СКР возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины при взрыве газа в гаражах в Новосибирске

Тело нашли при разборе завалов

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К сожалению, мужчина погиб на месте

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Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели мужчины при взрыве газа в гаражах в Новосибирске.

Спасатели нашли тело при разборе завалов. ЧП произошло сегодня, 10 декабря, утром. Повреждения получили 10 строений, четыре из них полностью уничтожены. Момент взрыва попал на видео.

— Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в гаражном кооперативе в Кировском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи работают на месте.

Мы рассказываем о ЧП в режиме онлайн.

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