СКР возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины при взрыве газа в гаражах в Новосибирске

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели мужчины при взрыве газа в гаражах в Новосибирске.
Спасатели нашли тело при разборе завалов. ЧП произошло сегодня, 10 декабря, утром. Повреждения получили 10 строений, четыре из них полностью уничтожены. Момент взрыва попал на видео.
— Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в гаражном кооперативе в Кировском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас следователи работают на месте.
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