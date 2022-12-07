Сбежал со спецоперации и напал на полицейских? Что известно о стрельбе у границы с ЛНР

В Новошахтинске (Ростовская область) неизвестный с автоматическим оружием обстрелял полицейскую машину. Наши коллеги из 161.RU собрали главное, что известно к этому часу.
Около полудня 6 декабря патруль ППС увидел в лесополосе мужчину в камуфляже. Когда полицейские попытались остановить его, он открыл огонь, ранил одного из сотрудников, после чего скрылся. Нападавший был одет в форму без опознавательных знаков и вооружен, по предварительным данным, пулеметом. По одной из версий, это дезертир из зоны СВО.
Новошахтинск расположен у самой границы области, там проходит основная дорога между Ростовом-на-Дону и Луганском. До 2022 года в городе действовал международный автомобильный пункт пропуска (МАПП). С 2014 года территорию по другую сторону границы контролировали силы ЛНР. После включения республики в состав России граница стала административной и МАПП расформировали.
После нападения на полицейских в городе объявили план-перехват «Сирена». Горожанам рекомендовали остаться дома, закрыть двери и не выходить на улицу. Детей долго не отпускали из школ. В город приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН. Власти попросили местных жителей не пытаться самостоятельно поймать нападавшего.
На въездах и выездах из города сейчас дежурят полицейские. На одном из них образовалась пробка. По последним данным, стрелок пока не пойман.
Редакция 161.RU ведет онлайн-репортаж о происходящем в Новошахтинске.