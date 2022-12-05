Ну совсем не по-пацански. Как Григорий Лепс и его охрана били 39-летнего петербуржца

«Фонтанка» знает и эту математику: 9 порций виски 16-летнего Lagavulin, 5 порций Glenmorangie, ну и что-то по мелочи из хорошего пива. Лепс выложил 12 тысяч 890 рублей. Но как перед этим на концерте, что-то пошло не туда.



Между ним и 39-летним петербургским клерком Димой заискрил нехороший разговор. «Фонтанка» представляет два взгляда на ситуацию.



Первый нам достался от совладельца бара Николая Белоусова:

— Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта, что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было.