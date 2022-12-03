В Новосибирске Cadillac протаранил легковушку и скрылся с места ДТП — пострадавший ищет свидетелей

В Заельцовском районе Новосибирска Cadillac Escalade протаранил Toyota Voxy, припаркованную возле дома, и скрылся с места аварии. Часть корпуса на левом крыле машины Toyota отвалилась, владелец ищет свидетелей.
Как рассказал НГС Николай Вещеникин, авария произошла 1 декабря на территории дома Дмитрия Донского, 37 возле 4 подъезда. Автомобиль Николая был припаркован, когда во двор заехал Cadillac Escalade. По словам очевидцев, машина заехала во двор, проехала до конца, некоторое время постояла, а после начала разворачиваться.
— Развернулся и ударил первый раз машину задней стороной. Чтобы выехать с территории, необходимо проехать к первому подъезду, он включил задний ход и ударил в левое крыло и бампер. После отъехал метров на 10, включил задний ход и ударил в левую дверь, крыло и левую вторую дверь. Мою машину развернуло от удара, Cadillac оттолкнул ее до березы, где край парковки, — рассказал Николай.
После случившегося, по словам Николая, Cadillac уехал, повернул возле дома по адресу Дмитрия Донского, 43, попал на камеры магазина на Дмитрия Донского, 41, выехал на улицу Дмитрия Донского, в сторону пересечения с улицей Жуковского, а на перекрестке свернул в сторону улицы Северной.
— Было темно, номера не подсвечены. Свидетели номер не запомнили. Вызывали ГИБДД, оформили ДТП так, что второй участник не установлен, машина скрылась, — отметил Николай.
Недавно водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.