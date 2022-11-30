Над Ленинским районом поднялся густой дым — в МЧС объяснили, что горит

Двухэтажный дом загорелся в частном секторе сегодня, 30 ноября 2022 года, около половины двенадцатого утра в частном секторе Ленинского района Новосибирска. Густой дым заметили жители высоток на левом берегу Оби.
Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, прямо сейчас спасатели тушат жилой дом в Амурском переулке.
— По прибытии к месту вызова было установлено, что горит второй этаж двухэтажного частного жилого дома, а также кровля, — рассказал начальник пресс-службы ведомства Павел Винакова. — На месте работают силы и средства по повышенному рангу.
В МЧС уточнили, что, по оперативной информации, пострадавших нет.
Ранее НГС писал о ночном пожаре в Дивногорском — его сняли на видео очевидцы.