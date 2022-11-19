3-летний мальчик пострадал после ДТП в центре Новосибирска

Вчера вечером, 18 ноября, в Центральном районе Новосибирска столкнулись Daewoo Nexia и Toyota Camry. В результате пострадал
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель 1984 года рождения за рулем Daewoo Nexia ехал по Гоголя со стороны Каменской. В пути следования столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был мужчина 1989 года рождения.
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Daewoo Nexia, мальчик 2019 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, — рассказали в Госавтоинспекции.
В Новосибирской области на Северном объезде Mazda вылетела на встречку и разбилась о фуру Scania, не успев завершить обгон. Погибли