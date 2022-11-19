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3-летний мальчик пострадал после ДТП в центре Новосибирска

Ребенка доставили в больницу

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ds

Авария произошла вчера вечером

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Вчера вечером, 18 ноября, в Центральном районе Новосибирска столкнулись Daewoo Nexia и Toyota Camry. В результате пострадал 3-летний пассажир Daewoo Nexia, его увезли в больницу.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель 1984 года рождения за рулем Daewoo Nexia ехал по Гоголя со стороны Каменской. В пути следования столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был мужчина 1989 года рождения.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Daewoo Nexia, мальчик 2019 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, — рассказали в Госавтоинспекции.

В Новосибирской области на Северном объезде Mazda вылетела на встречку и разбилась о фуру Scania, не успев завершить обгон. Погибли 28-летний водитель и 28-летний пассажир Mazda.

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