«Пассажиры были внутри»: водители автобуса и «Лады» устроили драку на дороге в Новосибирске — видео инцидента

Водитель автобуса подрался с водителем «Лады» на улице Северной в Новосибирске. Конфликт попал на видео, которое было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск».
Инцидент произошел сегодня, 15 ноября, около 09:00 напротив дома
— Просто подрались, сначала уехал водитель легкового автомобиля, а затем и водитель автобуса. Номер автобуса не разглядел, пассажиры внутри были, — объяснил читатель НГС, который был очевидцем.
На видео попала драка — в ход шли и руки, и ноги, но мужчин разняли.
В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию об инциденте.
В выходные цыганки устроили драку в маршрутке в Новосибирске. Конфликт попал на видео.