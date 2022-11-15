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«Пассажиры были внутри»: водители автобуса и «Лады» устроили драку на дороге в Новосибирске — видео инцидента

В ход шли и руки, и ноги

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Драка достаточно быстро закончилась

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Водитель автобуса подрался с водителем «Лады» на улице Северной в Новосибирске. Конфликт попал на видео, которое было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск».

Инцидент произошел сегодня, 15 ноября, около 09:00 напротив дома № 29 на улице Северной.

— Просто подрались, сначала уехал водитель легкового автомобиля, а затем и водитель автобуса. Номер автобуса не разглядел, пассажиры внутри были, — объяснил читатель НГС, который был очевидцем.

На видео попала драка — в ход шли и руки, и ноги, но мужчин разняли.

В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию об инциденте.

В выходные цыганки устроили драку в маршрутке в Новосибирске. Конфликт попал на видео.

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