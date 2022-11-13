20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 60.22
eur 61.54
Тема дняНа детский спектакль в Новосибирске написали донос
Все новости
Все новости

В центре Стамбула прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые

На улице, где случилось ЧП, находится Российское консульство

12 804
ds

Поделиться

Сегодня, 13 ноября, в Турции прогремел взрыв. Это случилось в Стамбуле на главной туристической улице Истикляль.

На данный момент турецкие СМИ сообщают о четырех погибших. Одиннадцать ранены, передают CNN.

— Десятки машин скорой помощи направлены к центру Стамбула после взрыва, район оцеплен, — сообщает телеканал TRT.

Улицу, на которой случилось ЧП перекрыли. Именно на ней находится Российское консульство в Стамбуле.

СтамбулТурцияЧПВзрывПроисшествие
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ5
  • ГНЕВ16
  • ПЕЧАЛЬ16
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2