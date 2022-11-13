В центре Стамбула прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые
На улице, где случилось ЧП, находится Российское консульство
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Сегодня, 13 ноября, в Турции прогремел взрыв. Это случилось в Стамбуле на главной туристической улице Истикляль.
На данный момент турецкие СМИ сообщают о четырех погибших. Одиннадцать ранены, передают CNN.
— Десятки машин скорой помощи направлены к центру Стамбула после взрыва, район оцеплен, — сообщает телеканал TRT.
Улицу, на которой случилось ЧП перекрыли. Именно на ней находится Российское консульство в Стамбуле.