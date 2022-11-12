«Лада-Самара» сгорела на парковке у «Сан-Сити» в Новосибирске
Среди людей пострадавших нет
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На парковке ТРЦ «Сан-Сити» рано утром загорелась «Лада-Самара». Инцидент произошел на площади Карла Маркса, 7 около 08:00.
— Огнем поврежден автомобиль на площади два квадратных метра. Пострадавших нет, — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На месте работали 8 спасателей. Машину потушили полностью за 8 минут.
В июне седан Hyundai Solaris сгорел во дворе дома на улице Учительской в Новосибирске. Пожар попал на видео.