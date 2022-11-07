«Не могла даже встать»: сибирячка заявила, что получила травму в резко затормозившем автобусе

Жительница Новосибирска Галина заявила, что получила травму во время поездки на автобусе № 12 . По словам женщины, она упала из-за неаккуратного вождения. Перевозчик же ответил, что с инцидентом пока разбираются. НГС поговорил с обеими сторонами конфликта.

«Сказал, что его подрезали»