«Не могла даже встать»: сибирячка заявила, что получила травму в резко затормозившем автобусе
Из-за повреждения связок женщина не может найти работу
Жительница Новосибирска Галина заявила, что получила травму во время поездки на автобусе
«Сказал, что его подрезали»
Галина говорит, что ехала в сторону станции метро «Площадь Маркса» в автобусе
— И вот, не доезжая до кольца, он резко тормозит. Я приготовилась к выходу, держалась за поручень, а он резко дернул. Все попадали: кто на сиденья, а я — на площадку. Не могла даже встать, меня кое-как подняли, левый бок ушибла, — вспоминает Галина.
После этого Галина подошла к водителю за объяснениями.
— Он не спросил даже, нужна ли мне помощь, не извинился, поехал дальше до остановки. Сказал в оправдание, что его подрезали. Тогда, получается, его всю дорогу подрезали, — поделилась Галина.
После этого она пошла в травмпункт — Галине диагностировали повреждение связок левого предплечья (копия справки есть в распоряжении НГС).
— Месяц я безработная. Стою на бирже, а мне ничего не могут предоставить. Рука подвязана три недели, сейчас беготня по поликлиникам, физиотерапию нужно будет пройти, — перечислила пострадавшая.
Женщина также обратилась в ГИБДД, там возбудили административное дело. Пассажирка прислала в редакцию определение о его возбуждении, НГС обратился за комментарием в ГИБДД — на момент публикации ответа не было.
Водитель продолжает работу
По словам директора фирмы-перевозчика «Автострада» Константина Смышляева, они не могут связаться с пострадавшей из-за того, что ГИБДД не разглашает ее личные данные.
— Будем, конечно, разбираться. Это всё по стандартной схеме решается. Сначала она встретится с дознавателем, после этого водителя приглашают, он дает показания, только на этом этапе можем узнать что-то. Сигнал к нам поступил из ГИБДД. У водителя спрашиваем — он говорит, что ничего не было, — рассказал Константин Смышляев.
По словам директора «Автострады», водитель продолжает работать на маршруте.
— Бывают случаи, когда не подтверждается ситуация. Дознаватель во всём разберется. У нас машины застрахованы. Если это подтвердится, там и страховку выплатят. Бывает, человек получил травму: шел по улице и упал. За это страховка не платится, а вот если бы это случилось в автобусе — платится. Не часто, но такие ситуации бывают, — заметил Константин Смышляев.
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