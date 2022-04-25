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В Новосибирске 17-летняя девушка сломала руку в автобусе из-за резкого торможения — в ГИБДД начали проверку

Инцидент произошел на улице Ленина

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Инцидент произошел в воскресенье утром

Инцидент произошел в воскресенье утром

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В Новосибирске 24 апреля в 10:00 17-летняя девушка сломала руку в автобусе № 96. Причиной стало резкое торможение автобуса.

— В 10:00 водитель 1973 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ (маршрут 96), двигался по улице Ленина со стороны проспекта Димитрова в сторону Вокзальной магистрали. У дома 32 допустил падение пассажира в результате резкого торможения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Подросток обратилась в больницу, где у нее был зафиксирован перелом. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Перевозчиком маршрута 96 выступают две компании: ИП Полнарева О. М. и ИП Калашников О. В. Дозвониться до обеих компаний на момент публикации корреспондент НГС не смогла.

В Новосибирске на Красном проспекте столкнулись троллейбус и автобус — пострадала одна из пассажирок. ДТП произошло 12 апреля в 07:56.

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