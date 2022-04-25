В Новосибирске
17-летняя девушка сломала руку в автобусе из-за резкого торможения — в ГИБДД начали проверку
Инцидент произошел на улице Ленина
В Новосибирске 24 апреля в 10:00
— В 10:00 водитель 1973 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ (маршрут 96), двигался по улице Ленина со стороны проспекта Димитрова в сторону Вокзальной магистрали. У дома 32 допустил падение пассажира в результате резкого торможения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Подросток обратилась в больницу, где у нее был зафиксирован перелом. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Перевозчиком маршрута 96 выступают две компании: ИП Полнарева
В Новосибирске на Красном проспекте столкнулись троллейбус и автобус — пострадала одна из пассажирок. ДТП произошло 12 апреля в 07:56.