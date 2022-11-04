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Сибирячка пнула ребенка на детской площадке, потому что ее внучка хотела покачаться

Качели оказались заняты, и женщина решила вопрос по-своему

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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения

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В Красноярске женщина пнула ребенка, который качался на качелях, чтобы согнать его. Всё произошло 1 ноября во дворе жилого дома на Петра Ломако.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а мама ребенка выложила в социальные сети.

По словам женщины, передает NGS24.RU, внучка пенсионерки хотела покачаться, но качели были заняты другим ребенком. Вместо простой просьбы бабушка пнула девочку и попала в плечо. Девочка качалась лежа и не увидела, что к ней кто-то идет. После удара она испугалась и слезла. Родители написали заявление в полицию.

Наш источник сообщил, что личность пенсионерки еще не установлена, однако есть подозреваемые. Ребенку выдано направление на медицинское освидетельствование.

Ранее NGS24.RU рассказывал о конфликте на детской площадке, который произошел в Новосибирске: мужчина избил 10-летнюю девочку и толкнул ее старшую сестру. Он считал, что вступился за сыновей.

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