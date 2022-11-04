Сибирячка пнула ребенка на детской площадке, потому что ее внучка хотела покачаться

По словам женщины, передает NGS24.RU, внучка пенсионерки хотела покачаться, но качели были заняты другим ребенком. Вместо простой просьбы бабушка пнула девочку и попала в плечо. Девочка качалась лежа и не увидела, что к ней кто-то идет. После удара она испугалась и слезла. Родители написали заявление в полицию.

