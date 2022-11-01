«Собирают дождевую воду»: как город-герой, отстроенный после Второй мировой, утонул в нечистотах. Власти винят советских инженеров

— Обошел три магазина. Только в этом есть вода без газа, набрал впрок, — рассказал молодой человек, еле удерживая в руках 5 полуторалитровых бутылок.



— Такого ажиотажа на питьевую воду у нас не было даже летом. Трех- и пятилитровые бутылки разобрали, на нашем складе нет, только заказ делать нужно, — отвечали работники в зале.

