«Собирают дождевую воду»: как город-герой, отстроенный после Второй мировой, утонул в нечистотах. Власти винят советских инженеров
Обезвожено 200 тысяч человек, возбуждено два уголовных дела, пожарные доставляют воду на дом
Как в одночасье отрезать от цивилизации два района города-миллионника, заставить пожарных развозить воду и затопить одну из ключевых магистралей и реку фекалиями? Ответ знаком чиновникам и концессионерам города-героя Волгограда, допустившим крупную аварию на канализационном коллекторе, которая оставила без воды несколько тысяч жителей современного европейского мегаполиса. Пока рабочие денно и нощно чинят две огромные трубы, местные жители скупают бутилированную воду и ругают власти, а власти клеймят позором советских инженеров, что, мол, не очень надежные конструкции соорудили, раз их хватило всего на полвека. Но если вспомнить, что в
Между тем силовики в это время возбуждают уголовные дела и ищут виноватых не во временах СССР, а в сегодняшнем дне. V1.RU рассказывает историю дурно пахнущего коммунального коллапса.
Вода не только камень точит
Только недавно в самом центре Волгограда, на склоне огромного оврага на месте бывшей реки Царицы, был открыт сквер имени композитора Александры Пахмутовой. И никто из тех, кто гулял по новой брусчатке аллей, не догадывался, что под ними, на семиметровой глубине, зарождается ЧП общегородского масштаба. Но именно это и началось вечером среды, 26 октября. И началось с того, что в Волгограде пошел обычный осенний дождь.
Что именно стало причиной образования провала, пока остается гадать. Возможно, при устройстве террас парка слишком серьезно сдвинули пласты земли. Возможно, срубили те деревья, на которых удерживался склон оврага. Возможно, повлияли и эти, и многие другие причины. Но окончательную точку поставил небольшой дождь — и проходящие под землей две огромные канализационные трубы, диаметром 1200 миллиметров каждая, оказались проломлены. За сутки идущие через них на станцию очистки фекальные массы, словно пузырь, распространялись под землей. А вечером 27 октября на склоне образовалась огромная яма диаметром метров в двадцать.
На провал наткнулись случайные прохожие. Они несколько часов пытались дозвониться до аварийных служб, спасателей и чиновников администрации. Но им просто никто не поверил. Только около полуночи люди дозвонились до журналистов V1.RU — и уже к трем часам ночи у ямы появились первые коммунальщики.
— В ночь на 28 октября здесь произошла аварийная ситуация. Случилась разгерметизация канализационного коллектора диаметром 1200 миллиметров. Он обслуживает стоки Ворошиловского и Советского районов, — рассказал главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Игорь Стоматов. — Утром сюда были переброшены техника и персонал.
ООО «Концессии водоснабжения», равно как и ООО «Концессии теплоснабжения», — частные фирмы, с которыми местные власти по убедительной просьбе губернатора Андрея Бочарова в 2015 году подписали концессионные соглашения, после чего компании стали операторами тепло-, водоснабжения и водоотведения в Волгограде. Оба юрлица принадлежат ООО «Объединенные коммунальные концессии» (Москва), в котором 99% владеет АО «Инвестиционная компания "Лидер"». Его конечным бенефициаром через АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"» выступает Павел Прасс.
Почти полдня 28 октября коммунальщики пытались докопаться до труб канализационного коллектора и починить его, не отключая подачу воды, в городской водопровод. Но потом пришли к выводу, что это невозможно. Тем временем мощная река из фекалий вырвалась из провала и начала затапливать окрестности: огромный парк у музея «Россия — моя история», затопила детскую железную дорогу, Нулевую Продольную магистраль, а уже затем хлынула в Волгу. В потоке остро пахнущей жидкости оказались даже надписи «Россия» и «Волгоград» на террасе у набережной.
Спецтехника окружила всё расширяющийся и углубляющийся провал на месте сквере Пахмутовой. Были перекрыты окрестные дороги. 28 октября к полудню было принято решение отключить от воды Советский, Ворошиловский и часть Кировского района, оставив с сухими кранами более 200 000 человек, а также школы, университеты, детские сады и больницы. Другого варианта не было: все сточные воды из этих районов в итоге собирались именно в эти две поврежденные магистральные трубы.
Сразу несколько вузов отменили занятия, в школах продлили каникулы, детские сады закрылись. В панике горожане начали опустошать полки с бутилированной водой в супермаркетах. Некоторые от безысходности скупали даже газированную.
— Обошел три магазина. Только в этом есть вода без газа, набрал впрок, — рассказал молодой человек, еле удерживая в руках 5 полуторалитровых бутылок.
— Такого ажиотажа на питьевую воду у нас не было даже летом. Трех- и пятилитровые бутылки разобрали, на нашем складе нет, только заказ делать нужно, — отвечали работники в зале.
Позже горожане потребовали от «Концессий водоснабжения» и администрации Волгограда наладить нормальный режим работы водовозок. К этой работе подключились коммунальщики, депутаты, общественники и... сотрудники МЧС. Некоторые даже были вынуждены в свой выходной отправиться спасать обезвоженных горожан. Правда, у последних возникли большие вопросы к качеству поставляемой воды — соцсети заполонили фотографии ржавой жидкости в пятилитровках, которые набрали волгоградцы.
От отчаяния жители города-миллионника даже начали собирать дождевую воду из луж и водостоков. Только после всего этого руководство города решилось ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.
Реакция властей
Прокурор Волгоградской области потребовал возбуждения уголовных дел. К ситуации подключились Следственный комитет и полиция. Первые установили, что прорыв произошел не вечером 27 октября, когда его заметили после обвала грунта, а почти за сутки до этого, и возбудили дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» УК РФ. Неравнодушие к ситуации проявил и генерал Бастрыкин, который призвал региональное руководство СК отчитаться по ситуации с коммунальной аварией. В МВД же ищут виновников по статье «Загрязнение вод». Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова сообщила, что по факту случившегося возбуждено административное расследование.
Жителей обезвоженных районов кормят обещаниями о пуске воды на пониженном давлении, но только после того, как заменят хотя бы 150 метров только одной из труб. О сроках полной замены поврежденных участков пока даже не говорят.
Коммунальный коллапс в Волгограде чем-то напоминает сказку про репку. Сначала на месте аварии трудились бригады ООО «Концессии водоснабжения», но безуспешно. Позже помогать тянуть ситуацию приехал мэр Владимир Марченко. На третий день аварии в сопровождении всевозможных заместителей, помощников и журналистов на место приехал губернатор Андрей Бочаров. Но вытянуть «репку» не удалось и ему. Зато цитаты из речи главы региона о причинах происшествия мгновенно разлетелись по соцсетям, а горожане, мягко говоря, впали в недоумение от услышанного и прочитанного.
— Город Волгоград, по мнению старожилов, с которыми я общался, столкнулся с одной из самых масштабных, наверное, за последние десятилетия техногенных аварий, которая носит по-настоящему комплексный характер и затрагивает целый ряд сфер обеспечения города. Прежде всего теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, — констатировал Андрей Бочаров. — Мы видим с вами, что труба и всё, что предусмотрено, не соответствует требованиям, которые используются при установлении канализационных коллекторов. Кроме того, по данным документации, здесь у нас предусмотрен был... как его... бетонированный коллектор. На самом деле мы с вами видим, что там проложена труба, которая не должна использоваться для канализационных стоков. Исходя из этого, сегодня мы видим, что у нас произошло. Кроме всего этого, естественно, труба превратилась… Это водяная труба, для использования воды. Она превратилась практически в труху сегодня. И при подвижке грунта, естественно, всё раздавило. Держалось всё исключительно за счет того, что земля «обнимала» этот трубопровод и практически канализационные стоки здесь шли не через трубу, а просто через объем, который формировала земля.
При этом губернатор, Герой России, между прочим, признал, что ни он, ни руководство города-героя Волгограда, ни «Концессии», которые обслуживают водопровод и канализацию, не знают, в каком состоянии находятся важнейшие системы жизнеобеспечения города. И пообещал, что на месте старых советских труб, простоявших более 50 лет, надо проложить новые, современные. Которые простоят, по словам Андрея Бочарова, «десятилетия». Интересно, а сколько именно он имел в виду десятилетий?
«Кто он такой, чтобы критиковать инженеров СССР?»
Пока советские инженеры переворачивались в гробах, на их защиту, а также на защиту всего советского наследия встали пользователи соцсетей.
— Удивительно. Андрей Бочаров сам признает, что ни «Концессии», ни власти Волгограда понятия не имеют, в каком состоянии коммуникации, от которых зависят сотни тысяч горожан, — пишут волгоградцы. — При этом он критикует инженеров из СССР, проложивших якобы не те трубы. И, заметьте, требует проложить новые, чтобы они простояли десятилетия. Пардон, Андрей Иванович! Ничего, что те трубы, которые прорвались, выдержали 50 с лишним лет? Вы за ними следили? Сами признали, что нет. И напоследок: а что из построенного или отремонтированного вами выдержит десятилетия? Трубопровод на Советской? Который вы «героически» перекладывали перед ЧМ-2018 и который потом постоянно ремонтируете? Или амфитеатр, который потрескался сразу после сдачи? Или Нулевая Продольная, которую топит после каждого дождя?
Вдобавок к своим комментариям горожане публиковали широко известную цитату, в сердцах произнесенную на телешоу «Пусть говорят» внучкой генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, при котором строился канализационный коллектор в пойме Царицы, Викторией Филипповой: «Вы даже покрасить не можете всё то, что построил мой дед».
Мягко говоря, нелогичными слова Андрея Бочарова показались и директору Института региональных проблем Дмитрию Журавлеву.
— Лично господина Бочарова я не знаю, — признался политолог. — Но формулировка та, которую привели, кажется мне нелогичной. Если что-то было сделано неправильно и оно продержалось полвека, то как-то странно, что то, что будет сделано правильно, обещает продержаться десятилетия. Всем известно, что трубы есть и они заложены 40, а то и 140 лет назад. И что что-то там происходит. И пока не произойдет авария, никто туда не смотрит. И это тоже логично. Для того чтобы выяснить состояние труб, перекопали бы этот сквер. Так что то, что губернатор не знает, что происходит под землей, не удивляет. Удивляет сама формулировка: «Всё было сделано неправильно, поэтому продержалось 50 лет, поэтому мы сейчас сделаем правильно, и оно продержится десятилетия». Может, тогда снова нужно сделать неправильно, чтобы оно полвека продержалось?
Другие горожане изумились словам губернатора, который при любом удобном поводе обращается за нужным советом к ветеранам, приложившим руку к Победе СССР над фашистской Германией и страждущим переименовать аэропорт Волгограда в Сталинград или вернуть городу это имя, а нынче сваливает провал концессий и фекальный коллапс на советских инженеров. Президент фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков видит в этой ситуации попытку спасти от удара действующую власть.
— Во-первых, это сфера ответственности не губернатора, а мэра города, — подметил Илья Гращенков. — Поэтому, по идее, когда он анализирует происходящее, он имеет право глядеть не как хозяйственник, а как политик. Но в данном случае его слова говорят о том, что политически он перекладывает вину на прошлые поколения, тем самым пытаясь вывести из-под удара действующую власть, которая, конечно, должна проводить технические осмотры. Та же самая советская власть трубы клала, но и осматривала их тоже. А нынешнее поколение управленцев ничего не обследует и считает, что если где-то что-то зарыто, то оно должно вечно служить. У всего этого есть запас прочности. Мы живем на том запасе, который оставил Советский Союз. Он как древняя цивилизация — что-то сделал, а живущие на ее остатках новые главы воспринимают всё это как природную данность. В общем, оправдание странное. Вообще, у нас обычно восхваляют идеологическую сторону СССР, но пытаются свалить на какие-то особенности материальные. Союз был достаточно ограничен в технологиях и ресурсах. Поэтому советское часто становится синонимом технологически отсталого.
Но, несмотря на все обсуждения причин и последствий коммунального коллапса, пока силовики расследуют уголовные дела, чиновники рапортуют о бесперебойной работе, а концессионеры варят трубы и ждут очередных поступлений за октябрьские платежки, без воды уже который день живет порядка 200 000 человек, среди которых — дети, старики и инвалиды. И всё — из-за двух труб.