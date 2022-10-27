Вертолет Ми-8 сгорел в Томской области — им владела новосибирская компания
Транспортная прокуратура организовала проверку
В Томской области сгорел вертолет Ми-8, принадлежащий новосибирской компании. Инцидент произошел утром 27 октября на посадочной площадке «Колтогорский причал, 9 км» в районе города Стрежевой, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, на площадке произошло возгорание ангарного укрытия, в котором находился вертолет Ми-8. Его эксплуатирует АО «Авиапредприятие "Ельцовка"».
— По предварительным данным, пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно конструктивно уничтожено, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту возгорания ангара Томская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований воздушного законодательства и о пожарной безопасности. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины пожара.
По данным «Контур.Фокуса», АО «Авиапредприятие "Ельцовка"» зарегистрировано в Новосибирске, директором организации выступает Анатолий Юртаев, учредителем — Станислав Арбузов. Он числится совладельцем еще двух организаций, а также президентом благотворительного фонда. На конец 2021 года выручка АО составила 2,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 58 миллионов рублей.
В середине октября в Новосибирской области на трассе в результате ДТП вспыхнула фура. Водитель грузовика погиб.