«Чудо, что мы живы остались». Как Иркутск приходит в себя после крушения Су-30

У заборчика на досках, сгорбившись, сидит мужчина, в его ногах стоит открытая коробка с вином. К нему подходит другой — сухонький, маленький прохожий. И они негромко о чём-то схлестываются.



— А вы что-нибудь видели? — встреваю в их спор, спрашивая того, что понуро сидит над коробкой. Он представляется мне Андреем Петровичем.



— Не видели, не слышали. Как вам объяснить? Неспроста же он упал, этот самолет, диверсия какая-то. Как-то всё это внезапно, — хмуро отвечает он.



— А вы давно здесь сидите? — спрашиваю я, отмечая про себя злой ветер и распахнутую куртку своего собеседника.

