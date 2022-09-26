В Адыгее повестку вручили ветерану МВД на инвалидной коляске, но затем извинились

Михаил говорит, что был ранен и контужен, но всё равно готов был бы пойти, например, в штаб, потому что сейчас в зоне боевых действий много его товарищей, с кем он вместе служил в Чечне. Бывший сотрудник органов рассказал, что уже 10 лет как снят с воинского учета. Раньше он служил во внутренних войсках МВД России в Грозном, в 2012 году вышел на пенсию в звании капитана, помощника командира полка по правовой работе. В 2009 году он получил травму на службе, сейчас у него инвалидность первой группы (справка есть в распоряжении редакции).

