В Адыгее повестку вручили ветерану МВД на инвалидной коляске, но затем извинились
Бывшему сотруднику пришлось приехать в военкомат, чтобы мирно решить ситуацию
Михаил Тимошенко живет в адыгейском поселке всего в 10 километрах от центра Краснодара — туда даже ходит речной паром. Днем 25 сентября в его частный дом постучались двое мужчин из полиции и военкомата. Они лично принесли повестку и потребовали явиться к назначенному времени в соседний город Адыгейск. Тот факт, что
— Вручили всё равно, сказали: явитесь, пусть в военкомате сами решают и разбираются. Мне кажется, это отсутствие контроля за отделом комплектования мобилизационных частей со стороны руководства военкомата. Видели прекрасно, что я в кресле инвалидном, — рассказал Михаил журналисту 93.RU.
Взяв в руки повестку, Михаил увидел, что ее выдали с опозданием: документ вручили около 13:00, а явиться он должен был еще пять часов назад — к 08:00. На все вопросы мужчины сотрудники ответили, что приехать всё равно нужно, чтобы решить всё уже в военкомате.
Михаил говорит, что был ранен и контужен, но всё равно готов был бы пойти, например, в штаб, потому что сейчас в зоне боевых действий много его товарищей, с кем он вместе служил в Чечне. Бывший сотрудник органов рассказал, что уже 10 лет как снят с воинского учета. Раньше он служил во внутренних войсках МВД России в Грозном, в 2012 году вышел на пенсию в звании капитана, помощника командира полка по правовой работе. В 2009 году он получил травму на службе, сейчас у него инвалидность первой группы (справка есть в распоряжении редакции).
В военкомат Тимошенко вызвали не впервые, поэтому сотрудники должны были наверняка знать, что он снят с учета. Уже как минимум дважды за последние годы Михаил лично приносил медицинские справки. Последний раз — в позапрошлом году, когда его пригласили на военные сборы.
— Как так работает военкомат и почему военком не реагирует и не контролирует своих сотрудников отделов мобилизации, которые должны проверять личные дела, картотеку. Сейчас же всё компьютеризировано, — заявил Михаил.
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Утром следующего дня Михаил приехал в военкомат, где к нему спустились военком с сотрудниками. Они извинились за ошибку и уверили, что мужчину на этот раз точно вычеркнули из списков и ошибка не повторится. Всего на решение проблемы ушло около 10 минут.
Краснодарец признался, что ситуация была неприятной, но он рад, что всё разрешилось мирным образом и перед ним извинились.
— Всё хорошо, я никогда не жалуюсь. Никогда не ныл, не ною и ныть не буду. Здесь просто нужно было так поступить, чтобы достучаться до людей, что на них есть управа.