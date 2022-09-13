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Пассажирка потеряла сознание в самолете из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский — ей помогли врачи на борту

Борт благополучно приземлился

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Когда борт приземлился, женщина самостоятельно покинула его, поблагодарив врачей

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Пассажирке самолета Новосибирск — Петропавловск-Камчатский стало плохо на борту — ей помогли врачи Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета, сообщили в пресс-службе учреждения.

— На призыв экипажа немедленно откликнулись ректор Дмитрий Иванов, главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник и заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев. По словам медиков, у женщины резко снизилось артериальное давление, вследствие чего она потеряла сознание, — говорится на сайте медуниверситета.

Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, поэтому полет продолжился. Когда борт приземлился, женщина самостоятельно покинула его, поблагодарив врачей.

Когда именно и у какой авиакомпании случился этот инцидент, в сообщении вуза не говорится.

Специалисты медуниверситета летели в Дальневосточный федеральный округ по рабочим вопросам — они оценивают ситуацию с помощью детям и роженицам в регионе.

В мае в самолете авиакомпании S7 Airlines, направлявшемся из Новосибирска в Ульяновск, стало плохо двухлетнему ребенку.

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