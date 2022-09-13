Пассажирка потеряла сознание в самолете из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский — ей помогли врачи на борту
Борт благополучно приземлился
Пассажирке самолета Новосибирск — Петропавловск-Камчатский стало плохо на борту — ей помогли врачи Санкт-Петербургского педиатрического медуниверситета, сообщили в пресс-службе учреждения.
— На призыв экипажа немедленно откликнулись ректор Дмитрий Иванов, главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник и заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев. По словам медиков, у женщины резко снизилось артериальное давление, вследствие чего она потеряла сознание, — говорится на сайте медуниверситета.
Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, поэтому полет продолжился. Когда борт приземлился, женщина самостоятельно покинула его, поблагодарив врачей.
Когда именно и у какой авиакомпании случился этот инцидент, в сообщении вуза не говорится.
Специалисты медуниверситета летели в Дальневосточный федеральный округ по рабочим вопросам — они оценивают ситуацию с помощью детям и роженицам в регионе.
В мае в самолете авиакомпании S7 Airlines, направлявшемся из Новосибирска в Ульяновск, стало плохо двухлетнему ребенку.