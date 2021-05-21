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Двухлетнему ребенку стало плохо в самолете, летевшем из Новосибирска в Ульяновск

В аэропорту его встретили врачи

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У мальчика поднялась температура

У мальчика поднялась температура

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Маленькому ребенку стало плохо в самолете, летящем из Новосибирска

В минувший четверг, 20 мая, в самолете авиакомпании S7 Airlines, направлявшемся из Новосибирска в Ульяновск, стало плохо двухлетнему ребенку. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Авиаинциденты».

Сообщается, что экипаж рейса S7 5063 при выходе на контрольную связь запросил скорую к расчетному времени посадки из-за больного пассажира: мальчику двух лет стало плохо, температура поднялась до 38,5 ºС.

Информацию о данном инциденте подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

— Командир экипажа по воздушной связи сообщил о плохом самочувствии одного из пассажиров — двухлетнего ребенка — и попросил вызвать к борту скорую помощь. Посадка прошла в штатном режиме. К моменту приземления самолета ребенка и его маму уже ожидала скорая помощь, — говорится в сообщении.

Ребенка и его маму вывели первыми и передали медикам.

В середине апреля в Новосибирске приземлился боинг Париж — Токио. Командиру самолета стало плохо.

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S7посадкасамолет
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