Двухлетнему ребенку стало плохо в самолете, летевшем из Новосибирска в Ульяновск

Маленькому ребенку стало плохо в самолете, летящем из Новосибирска
В минувший четверг,
Сообщается, что экипаж рейса
Информацию о данном инциденте подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
— Командир экипажа по воздушной связи сообщил о плохом самочувствии одного из пассажиров — двухлетнего ребенка — и попросил вызвать к борту скорую помощь. Посадка прошла в штатном режиме. К моменту приземления самолета ребенка и его маму уже ожидала скорая помощь, — говорится в сообщении.
Ребенка и его маму вывели первыми и передали медикам.
В середине апреля в Новосибирске приземлился боинг Париж — Токио. Командиру самолета стало плохо.