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Водитель Mitsubishi сбил 14-летнего мальчика на самокате в Новосибирске — подросток был на пешеходном переходе

Мальчика доставили в больницу

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ДТП произошло в Советском районе

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В Новосибирске 11 сентября в 16:30 в Советском районе 34-летний водитель сбил 14-летнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате по пешеходному переходу.

— На территории Советского района города Новосибирска, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по улице Балтийской со стороны улицы Бердское шоссе в сторону улицы Тружеников и в пути следования напротив дома 33 на улице Балтийской совершил наезд на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Мальчика с травмами доставили в больницу.

Во дворе на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске сбили 17-летнюю девушку на электросамокате. ДТП произошло вчера, 11 сентября, около 13:00.

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