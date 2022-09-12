Водитель Mitsubishi сбил 14-летнего мальчика на самокате в Новосибирске — подросток был на пешеходном переходе
Мальчика доставили в больницу
В Новосибирске 11 сентября в 16:30 в Советском районе
— На территории Советского района города Новосибирска, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по улице Балтийской со стороны улицы Бердское шоссе в сторону улицы Тружеников и в пути следования напротив дома 33 на улице Балтийской совершил наезд на несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Мальчика с травмами доставили в больницу.
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