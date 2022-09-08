Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП с «Нивой» на Богдашке
В аварии погибла женщина из легкового автомобиля
Утром 8 сентября в Новосибирске автобус попал в смертельную аварию. Авария случилась в 5 часов утра на перекрестке Писемского и Богдана Хмельницкого.
Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска, в результате столкновения «Нивы» с пассажирским автобусом «Део», следовавшим по маршруту Толмачево — Новосибирск — Кемерово, отечественный внедорожник сплющило так, что извлекать тело погибшей женщины пришлось спасателям.
— Прибывшие на место аварии спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из автомобиля «Нива» тело пассажирки, женщины
Находящиеся в автобусе 23 пассажира и водитель, по информации спасателей, не пострадали.
Ранее НГС писал о том, как на Большевистской столкнулись КАМАЗ и две иномарки: в аварии пострадал молодой водитель.