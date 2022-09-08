СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 61.18
eur 60.55
Тема дняБросили недостроенными дома для ученых
Все новости
Все новости

Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП с «Нивой» на Богдашке

В аварии погибла женщина из легкового автомобиля

3 238

В аварии погибла пожилая женщина

Поделиться

Утром 8 сентября в Новосибирске автобус попал в смертельную аварию. Авария случилась в 5 часов утра на перекрестке Писемского и Богдана Хмельницкого.

Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска, в результате столкновения «Нивы» с пассажирским автобусом «Део», следовавшим по маршруту Толмачево — Новосибирск — Кемерово, отечественный внедорожник сплющило так, что извлекать тело погибшей женщины пришлось спасателям.

— Прибывшие на место аварии спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из автомобиля «Нива» тело пассажирки, женщины 1949 г. р., — сообщили в МАСС. — Мужчина-водитель выбрался из автомобиля самостоятельно.

Находящиеся в автобусе 23 пассажира и водитель, по информации спасателей, не пострадали.

Ранее НГС писал о том, как на Большевистской столкнулись КАМАЗ и две иномарки: в аварии пострадал молодой водитель.

По теме

ДТП с автобусомСмертельное ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2