Очевидцы сообщили о взрыве в Севастополе
Причина пока неизвестна
В Севастополе сообщают о звуках взрывов в городе. Об этом пишут очевидцы в городском паблике «ВКонтакте» «Подслушано в Севастополе». Пользователи из разных районов города рассказывают о грохоте, сработавшей сигнализации автомобилей, задрожавших и выбитых стеклах. О пострадавших не сообщается. Местные жители предполагают, что сработали ПВО.
Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.
Это не первые взрывы на территории полуострова Крым за последний месяц. 9 августа серия взрывов прогремела в поселке Новофедоровка. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме. 17 августа произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейского. В ночь на 19 августа число взрывов вновь увеличилось. Также за последний месяц в Севастополе же дважды падали беспилотники, в обоих случаях — на штаб Черноморского флота. В первом случае (31 июля, в день ВМФ) пострадали 6 человек, во втором обошлось без пострадавших.