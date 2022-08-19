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«Говорила, что прыгала на спор»: подробности спасения сибирячки, упавшей с Октябрьского моста

На помощь ей пришли проплывающие мимо рыбаки

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Женщину уносило от моста течением, когда ее крики услышали рыбаки

Женщину уносило от моста течением, когда ее крики услышали рыбаки

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Стали известны подробности спасения 36-летней сибирячки, упавшей с Октябрьского моста в Новосибирске вечером 18 августа. Ее вытащили из воды очевидцы.

После публикации НГС об этом происшествии с редакцией связались люди, которые спасли женщину. Ими оказались помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров, помощник мэра Новосибирска Николай Домницкий и их товарищ Денис Наместников.

— Мы на катере возвращались с рыбалки на базу со стороны Бугринского моста. После прохождения Коммунального моста мы увидели, что на нем стоят люди вокруг вереницы автомобилей и кричат, фонариками светят. Мы поняли, что случилась какая-то беда, тоже начали кричать. Тонущая отозвалась, мы поплыли на звук — ее к тому времени метров на 500 от моста унесло течением, — рассказал НГС помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров.

Мужчины достали женщину, одели в сухую одежду, напоили чаем и привезли на свою базу. По пути сделали пару звонков (женщина жаловалась на боль в боку), на месте встретились со спасателями, медиками: пострадавшую госпитализировали.

— Она была в сильном алкогольном опьянении. Из ее невнятной речи я понял, что на спор прыгала. Ее зовут Инна, — добавил Джафаров.

В сводке спасателей МАСС никак не упоминается участие рыбаков в спасении женщины. Но, когда корреспондент НГС связался с пресс-службой ведомства, там подтвердили версию, рассказанную Камилем Джафаровым.

Ранее в Новосибирске в ТРЦ «Ройял Парк» молодой человек поспорил со знакомым и спрыгнул со второго этажа на первый. Его увезли на скорой.

Спасение человекаСпрыгнул с моста
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