«Говорила, что прыгала на спор»: подробности спасения сибирячки, упавшей с Октябрьского моста

Стали известны подробности спасения 36-летней сибирячки, упавшей с Октябрьского моста в Новосибирске вечером 18 августа. Ее вытащили из воды очевидцы.

После публикации НГС об этом происшествии с редакцией связались люди, которые спасли женщину. Ими оказались помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров, помощник мэра Новосибирска Николай Домницкий и их товарищ Денис Наместников.



— Мы на катере возвращались с рыбалки на базу со стороны Бугринского моста. После прохождения Коммунального моста мы увидели, что на нем стоят люди вокруг вереницы автомобилей и кричат, фонариками светят. Мы поняли, что случилась какая-то беда, тоже начали кричать. Тонущая отозвалась, мы поплыли на звук — ее к тому времени метров на 500 от моста унесло течением, — рассказал НГС помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров.

