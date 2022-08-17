«Ветер дунет, и огонь уже вокруг»: репортаж из донской станицы, оказавшейся на пути пожара
Весь вторник пожарные отбивали Верхнекундрюченскую у беспощадного пламени
На фоне жаркой и засушливой погоды в Ростовской области начали вспыхивать природные пожары. Главный удар пришелся по Усть-Донецкому району, где в ночь на
«Берегите лес»
Пожары в Усть-Донецком районе полыхают второй день. Их видно за много километров — благодаря темному шлейфу в небе, который растягивается во весь горизонт из-за сильного ветра.
Чем ближе к огню, тем сильнее становится запах гари. Поля и степи за окном постепенно сменяет лес. То тут, то там вижу таблички с просьбой беречь его. Предупреждение не сработало. Куда ни посмотри вокруг — выжженные как спички деревья. Земля до сих пор дымится.
В станице Верхнекундрюченской, где накануне сгорело два десятка домов, развернули штаб по тушению. Спасать Усть-Донецкий район приехали пожарные со всей области: Багаевская, Новочеркасск, Батайск, Ростов-на-Дону, Шахты, Волгодонск…
Хотя дым повсюду, найти огонь не так просто. Пожарные и добровольцы прочесывают лес в поисках очагов новых возгораний. Сложности задаче добавляла песчаная дорога.
— Вы огонь ищете? Для этого у вас не самая подходящая машина, — говорит один из спасателей, заметив нас на легковушке.
Но искать пожар пришлось недолго — он пришел сам.
Дунул ветер — нет дома
Из-за сильного ветра и жары огонь быстро распространяется. Возле Верхнекундрюченской снова загорается лесополоса: сначала одно дерево, порыв ветра — и пламя перекидывается на второе, третье. Через пару минут треск горящего дерева раздается уже со всех сторон.
На своем пути пламя неумолимо пожирает деревья и камыши, приближаясь к уцелевшим домам. Пожарные бросаются наперерез стихии, трактор ездит туда-сюда, расширяя минерализованную полосу. Становится всё жарче — во всех смыслах слова.
За происходящим с тревогой наблюдают жители близлежащих домов. Многие еще накануне собрали вещи, чтобы в крайнем случае покинуть свои жилища.
— Мы всю ночь не спали, боролись за свои дома. Огонь к нам пришел со стороны Усть-Быстринской. Раз, и он уже был тут, — сказал мужчина, представившийся Романом.
Свое коварство огонь продемонстрировал вечером
— Дом загорелся примерно в 15 часов, когда я приехал через четыре часа, то крыша уже провалилась, сам дом еще всю ночь тлел, — говорит один из пострадавших. — Видите, огонь сначала так дул, потом из-за ветра резко поменял направление — и кухню, например, не тронул.
Напротив пепелище — от соседнего дома не осталось практически ничего.
— Он был заброшен. Если бы в нем кто-то жил, то огонь бы до нас не добрался.
О возможных компенсациях погорельцам пока ничего не говорят, но у некоторых еще
Такого не было пять лет
Местные вспоминают, что такого пожара не было минимум пять лет. Но тогда пламя не добралось до домов. В 2017 году лес горел несколько дней, когда пожар начал угрожать станице, то туда уже стянули дополнительные машины МЧС.
15 августа 2022 года всё произошло внезапно. Многим жителям пришлось бежать из станицы. Односельчане помогали друг другу как могли. По словам местных, даже таксисты бесплатно вывозили людей из опасной зоны.
Наступил новый день, жители начали возвращаться в Верхнекундрюченскую, но у пожара свои планы. Пламя всё ближе подходит к домам, наступая по широкому фронту. К огню стягиваются всё новые и новые пожарные расчеты. Воду берут из реки Кундрючья. Путь к ней осложняет узкая дорога, на которой никак не могут разминуться две машины, едущие навстречу друг другу. Чтобы не терять время, у домов паркуют несколько огромных цистерн с водой.
— Туда никому идти нельзя, там слишком опасно. Ветер дунет, и огонь уже вокруг вас, — говорит пожарный одному из местных.
Всё происходит под аккомпанемент моторов тракторов и пролетающих низко вертолетов и самолета, которые сбрасывают тонны воды на огонь. Пожарным помогают волонтеры с яркими рюкзаками на спинах — они тщательно проливают землю, чтобы замедлить наступление огня.
Чем ближе пламя, тем меньше в станице остается жителей. Они снова покидают дома, понимая, что оставаться слишком опасно.
— Взяли с собой самое необходимое. Документы и памперсы для детей. Если вместе с домом сгорят документы, то попробуй докажи, что жил тут, — говорит мужчина, укладывающий вещи в машину.
Некоторые надеются, что одна стихия победит другую, в надежде смотря вдаль, где собираются тучи.
— Хоть бы немного дождь пошел. Всем бы попроще было, — говорит один из спасателей.
Но природа помогать не спешит. Жара и ветер не ослабевают. Пламя вплотную подходит к домам, но огонь удается остановить. Сегодня дома были спасены.
Это конец света
Остановив огонь, спасатели спешат в магазин — утолить жажду холодной водой. За одной из касс висит портрет Владимира Путина, пристально следящего за покупателями.
— Холодильники не работают. К сожалению, со вчерашнего дня у нас нет света, — говорит спасателям грустная продавщица. — Могу бесплатно вам предложить нашу ключевую воду. Она у нас отличная.
Мужчины отказываются, но уже на улице решают продолжить поиски воды.
— А есть рядом другой магазин? — спрашивает один.
— Нет, он сгорел накануне.