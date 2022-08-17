«Ветер дунет, и огонь уже вокруг»: репортаж из донской станицы, оказавшейся на пути пожара

Хотя дым повсюду, найти огонь не так просто. Пожарные и добровольцы прочесывают лес в поисках очагов новых возгораний. Сложности задаче добавляла песчаная дорога.



— Вы огонь ищете? Для этого у вас не самая подходящая машина, — говорит один из спасателей, заметив нас на легковушке.



Но искать пожар пришлось недолго — он пришел сам.

