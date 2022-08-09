«Укрывали детей в подвале»: туристы и местные рассказали, что происходило во время взрывов в Крыму

Но не всем повезло с машинами, хоть и стоящими в многочасовой пробке. Заказать такси в Новофедоровке для тех, кто хотел бы уехать, сейчас практически невозможно. Местные машины уже все забиты, а из ближайших городов и поселков автомобили прорваться в Новофедоровке не могут.

— Нет, заказать такси ни на ближайшее время, ни на сегодня в Новофедоровке нельзя, — рассказывают в службе такси «Свободное». — Поселок перерыт, в него никого не впускают, так что вывезти пассажиров из него нет возможности. Сегодня, думаю, так точно. Как уезжать тем, у кого поезд? С местными машинами договариваться, ничем помочь не могу.

— Мы в Николаевке, всё спокойно, паники нет. Но, если честно, было страшно поначалу. От взрывов всё сотряслось. Взрывы очень мощные были. Людей на пляже было немного, но после первого взрыва все вылетели на пирс, — рассказала Ольга в разговоре с журналистом 76.RU. — Тут очень много местных, все начали звонить и узнавать, что за взрывы. Тут же всех успокоили, что прилетов не было, что произошла какая-то детонация на военном аэродроме в Саках.