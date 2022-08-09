«Укрывали детей в подвале»: туристы и местные рассказали, что происходило во время взрывов в Крыму
Есть один погибший
Взрывы на территории военного аэродрома в Крымской Новофедоровке превратили мирный отдых в кошмар — шоссе забито машинами с туристами, которые уезжают прочь из поселка, где морской воздух пахнет гарью. Но самые стойкие всё равно остаются — русские туристы.
Сейчас во всех отелях, гостевых домах и пансионатах еще недавно мирной и расслабленной Новофедоровки идут срочные выселения. После дневных взрывов отдыхающие собирают вещи и покидают поселок. Не все, но у многих отпускное настроение превратилось в паническое.
— У нас сейчас очень сложное время в отеле, говорить много не могу — наши гости ждут расчета, — рассказывает Диляра, управляющая отелем «Дениз», расположенном в Новофедоровке. — Мы только из подвала все вышли — я там укрывала и своих детей, и отдыхающих. Вот уже больше часа как тихо, поэтому быстро решаем все организационные вопросы. Настроения разные, что скрывать. Такой грохот стоял и такая черная шапка дыма повисла, что мало никому не показалось. Многие после этого решили уехать, хотя официально уже всем разъяснили, что это были не ракеты, а взрывы на территории аэродрома. Но люди сильно испугались. Но больше половины остаются всё равно. Как насчет дальнейшего отдыха, будут ли бронь отменять, я сейчас сказать затрудняюсь, — давайте, хотя бы до завтра доживем.
Схожая ситуация и в отеле «Крымские зори», хотя его управляющий Руслан настроен более оптимистично и пытается вселить уверенность и в постояльцев.
— Уверяю вас, никаких прилетов ракет, никаких нападений со стороны не было — это цистерна на аэродроме взорвалась, а от нее боеприпасы сдетонировали. У меня информация из первых рук: Новофедоровка — поселок маленький, все другие друга знают, — утверждает Руслан. — Не нужно бояться. Наши гости все на месте, почти никто не уезжает, есть, конечно, кто испугался, но все понимают. И бронь отменять не стоит — в августе у нас самая теплая вода в море.
9 августа в 15:25 по московскому времени в поселке Новофедоровка прогремел первый оглушительный взрыв. В небо взметнулся столб черного дыма. Еще девять взрывов гремели по очереди в течение часа. По официальному заявлению Минобороны, на военном аэродроме, расположенном у въезда в поселок Новофедоровка, сдетонировали боеприпасы на площадке для их хранения. По последней информации, от взрывов пострадали пять человек, включая 9-летнего ребенка. Они госпитализированы в больницу ближайшего к Новофедоровке города Саки с осколочными ранениями и травмами. Один человек погиб.
— Я думала все так на пляже и останемся лежать, — рассказывает Нина Ивановна из Симферополя. В Новофедоровке она отдыхает с внучкой уже третий год подряд. — Катюшу схватила в одну руку, тапки ее — в другую, так в купальнике и побежала. А куда, не знаю — за всеми. Ближе всего столовая была, мы туда, а там все тоже в ужасе — кто на полу, кто, наоборот, выбегает на улицу. Легли, стол над нами пластиковый — толку от него, но хоть что-то. А потом снова взрыв, снова… Но стало понятно, что они не рядом — мужчины сказали, что за нами, ближе к трассе — они лучше разбираются. Потом сирены завыли. Ужас такой! Сейчас вот в отель вернулись, ждем, что за нами дочка с зятем приедут — они еще больше в панике.
Отдыхающие, особенно те, кто приехал в Крым на своих машинах, из Новофедоровки эвакуируются. Уезжают из поселка после взрывов и крымчане, которые уже любят отдыхать в недорогом и спокойном поселке. Пробка на выезде огромная. Нам удалось дозвониться туристам, которые решили, что безопасность дороже отпуска
— Слава богу, я настояла, что лучше ехать в Крым на машине, а не на поезде, хотя муж и упирался, — рассказывает Алина Новикова из Краснодара. — Теперь зато можем оперативно уехать домой. Соседи по апартаментам на поезде должны добираться в Москву только в конце недели, сейчас вот думают, оставаться в Новофедоровке или в другой поселок подальше переехать. А нам хватило — так грохнуло, я думала стёкла вылетят, и наши апартаменты еще далеко от аэродрома, ближе к пляжу. Никогда так не боялась в своей жизни. Прямо животный какой-то страх ощутила. У нас двое детей, я о них должна думать, а не о пропавших днях отпуска.
Но не всем повезло с машинами, хоть и стоящими в многочасовой пробке. Заказать такси в Новофедоровке для тех, кто хотел бы уехать, сейчас практически невозможно. Местные машины уже все забиты, а из ближайших городов и поселков автомобили прорваться в Новофедоровке не могут.
— Нет, заказать такси ни на ближайшее время, ни на сегодня в Новофедоровке нельзя, — рассказывают в службе такси «Свободное». — Поселок перерыт, в него никого не впускают, так что вывезти пассажиров из него нет возможности. Сегодня, думаю, так точно. Как уезжать тем, у кого поезд? С местными машинами договариваться, ничем помочь не могу.
— Мы в Николаевке, всё спокойно, паники нет. Но, если честно, было страшно поначалу. От взрывов всё сотряслось. Взрывы очень мощные были. Людей на пляже было немного, но после первого взрыва все вылетели на пирс, — рассказала Ольга в разговоре с журналистом 76.RU. — Тут очень много местных, все начали звонить и узнавать, что за взрывы. Тут же всех успокоили, что прилетов не было, что произошла какая-то детонация на военном аэродроме в Саках.
— Нахожусь в городе Евпатории, с детьми отдыхаю, — рассказал MSK1.RU турист Сергей. — Собрались на пляж, при выходе слышно было [детонацию], как взрывная волна. В сторону города Саки весь народ обращался [смотрел]. Видны были клубы дыма и огненные всплески пламени. Как местные говорят, вроде как за Саки там военный аэродром или что-то типа этого. Несколько серий взрывов было, я где-то около шести насчитал, это в течение получаса.
По словам Сергея, он пришел на пляж к 15:20, когда взрывы были «в полном разгаре».
— Всю эту детонацию было видно с береговой линии, клубы дыма поднимавшиеся. И периодически приходящая взрывная волна. Там понятно было, что взрывы достаточно сильные, — пояснил собеседник портала. — Их [взрывы] было видно далеко, и доходившая детонационная волна стёкла трясла даже в прибрежных постройках.
— Все в обеспокоенности, потому что в связи с обстановкой, которая происходит сейчас. Все подумали, что это бомбежка. Все переспрашивали друг друга, что это. Ни у кого информации конкретной нет, что там произошло, поэтому все пока в недоумении, — поделился с MSK1.RU очевидец.
Обстановка в Новофедоровке пока очень нервная. Хотя опустевший сразу после взрывов пляж понемногу заполняется — объяснение про взрывы на аэродроме многих хоть немного успокоило.
Новофедоровка — курортный поселок Сакского района, в последние годы очень популярный у отдыхающих, особенно с детьми. Длинная набережная, золотой песочек, теплое море. Да еще постоянное «авиашоу» — пролеты над берегом военных самолетов и вертолетов, базирующихся на военном аэродроме Саки по дороге к поселку. Именно здесь и произошли взрывы. Военный аэродром оснащен уникальной тренировочной системой «Нитка», на которой пилоты палубной авиации отрабатывают взлет и посадку на палубу авианосцев. На аэродроме базируется авиационный полк на Су-24М.