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Поезд сбил человека в районе станции Ипподром в Ленинском районе

На месте работает оперативная группа

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Обстоятельства происшествия выясняются

Обстоятельства происшествия выясняются

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Утром 9 августа в Новосибирске поезд сбил человека в районе станции Ипподром, которая находится в Ленинском районе.

Информация о происшествии появилась в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте»:

— Рядом с переездом и станцией Ипподром электропоезд, двигающийся в сторону Оби, сбил человека. Движение поездов было ненадолго приостановлено, на месте происшествия работает бригада медиков.

В пресс-службе управления на транспорте ГУ МВД России по Сибирскому Федеральному округу корреспонденту НГС подтвердили факт наезда поезда на человека. На месте происшествия работает оперативная группа, подробный комментарий обещали предоставить позже.

В конце июля в Новосибирске тепловоз насмерть сбил 42-летнюю женщину. Она возвращалась с пляжа.

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