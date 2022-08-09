Поезд сбил человека в районе станции Ипподром в Ленинском районе
На месте работает оперативная группа
Утром 9 августа в Новосибирске поезд сбил человека в районе станции Ипподром, которая находится в Ленинском районе.
Информация о происшествии появилась в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте»:
— Рядом с переездом и станцией Ипподром электропоезд, двигающийся в сторону Оби, сбил человека. Движение поездов было ненадолго приостановлено, на месте происшествия работает бригада медиков.
В пресс-службе управления на транспорте ГУ МВД России по Сибирскому Федеральному округу корреспонденту НГС подтвердили факт наезда поезда на человека. На месте происшествия работает оперативная группа, подробный комментарий обещали предоставить позже.
В конце июля в Новосибирске тепловоз насмерть сбил