Появилось видео смертельного ДТП в центре Новосибирска, в котором погибла 16-летняя девушка

В ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 16-летняя девушка, еще двое пассажиров пострадали.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Следственный комитет по Новосибирской области. На ней заметно, что после столкновения автомобили разлетаются в разные стороны. Одна машина врезается в столб, другую выносит дальше на дорогу.