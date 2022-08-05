Появилось видео смертельного ДТП в центре Новосибирска, в котором погибла
16-летняя девушка
В ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло смертельное ДТП. В аварии погибла
Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Следственный комитет по Новосибирской области. На ней заметно, что после столкновения автомобили разлетаются в разные стороны. Одна машина врезается в столб, другую выносит дальше на дорогу.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, водитель такси был в наркотическом опьянении и не уступил дорогу в положенном месте.
Водителю предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). 5 августа Центральным районным судом Новосибирска по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Новосибирские автоинспекторы опубликовали фотографии и видео с места ДТП.