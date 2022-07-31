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Возложение цветов, гуляющие люди и утренний взрыв. Фоторепортаж — как в Севастополе отмечают День ВМФ

Утром штаб Черноморского флота атаковал БЛА

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В Севастополе утром прогремел взрыв

В Севастополе утром прогремел взрыв

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Утро в Севастополе началось сегодня с новости о взрыве в районе 6 утра. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота. Об этом сообщил сам губернатор Михаил Развожаев. В инциденте пострадали 6 человек.

— Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник, — сообщила РИА Новости пресс-служба Черноморского флота.

В связи с этим в городе отменили все праздничные мероприятия, а жителям посоветовали оставаться дома.

В городе сегодня должны были пройти три официальных праздничных мероприятия. В итоге два из них состоялись. Утром прошел молебен во Владимирском соборе, хоть «и в усеченном формате», передал корреспондент МСК1.RU. А позднее в камерной обстановке губернатор Михаил Развожаев возложил цветы к мемориальной стене в память героической обороны Севастополя.

Губернатор Севастополя с чиновниками у мемориальной стены

Губернатор Севастополя с чиновниками у мемориальной стены

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— Вместе с заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФО Кириллом Игоревичем Степановым, представителями Черноморского флота, силовых ведомств и Заксобрания возложили цветы к мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941–1942 гг., — написал Развожаев у себя в телеграм-канале.

При этом, несмотря на утренние события, как рассказал корреспондент МСК1.RU Дмитрий Осипенко, в городе обстановка спокойная.

— В городе обстановка обычная, людей сейчас на улицах немного. Страха нет, все спокойно ходят, поздравляют друг друга. Кто-то с детьми гуляет. Тем более, заранее объявили, что парада не будет — только протокольные мероприятия. Единственное, у нас прогулки запретили по бухте, — отметил Осипенко.

Тут должны были быть пришвартованы корабли

Тут должны были быть пришвартованы корабли

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А тем временем в городе, несмотря ни на что, празднуют День ВМФ

А тем временем в городе, несмотря ни на что, празднуют День ВМФ

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Люди спокойно гуляют по причалу

Люди спокойно гуляют по причалу

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Напомним, что утром Севастополь атаковал беспилотный летательный аппарат. Взрыв произошел в штабе Черноморского флота. Сначала сообщали о 5 пострадавших, позднее их число увеличилось до 6. А ранее МСК1.RU рассказывал про то, что внутри атомной подводной лодки «Дмитрий Донской».

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

ВМФСевастопольвзрыввоенно-морской флот РФ
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