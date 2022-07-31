Возложение цветов, гуляющие люди и утренний взрыв. Фоторепортаж — как в Севастополе отмечают День ВМФ
Утром штаб Черноморского флота атаковал БЛА
Утро в Севастополе началось сегодня с новости о взрыве в районе 6 утра. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота. Об этом сообщил сам губернатор Михаил Развожаев. В инциденте пострадали 6 человек.
— Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник, — сообщила РИА Новости пресс-служба Черноморского флота.
В связи с этим в городе отменили все праздничные мероприятия, а жителям посоветовали оставаться дома.
В городе сегодня должны были пройти три официальных праздничных мероприятия. В итоге два из них состоялись. Утром прошел молебен во Владимирском соборе, хоть «и в усеченном формате», передал корреспондент МСК1.RU. А позднее в камерной обстановке губернатор Михаил Развожаев возложил цветы к мемориальной стене в память героической обороны Севастополя.
— Вместе с заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФО Кириллом Игоревичем Степановым, представителями Черноморского флота, силовых ведомств и Заксобрания возложили цветы к мемориальной стене в память героической обороны Севастополя 1941–1942 гг., — написал Развожаев у себя в телеграм-канале.
При этом, несмотря на утренние события, как рассказал корреспондент МСК1.RU Дмитрий Осипенко, в городе обстановка спокойная.
— В городе обстановка обычная, людей сейчас на улицах немного. Страха нет, все спокойно ходят, поздравляют друг друга. Кто-то с детьми гуляет. Тем более, заранее объявили, что парада не будет — только протокольные мероприятия. Единственное, у нас прогулки запретили по бухте, — отметил Осипенко.
Напомним, что утром Севастополь атаковал беспилотный летательный аппарат. Взрыв произошел в штабе Черноморского флота. Сначала сообщали о 5 пострадавших, позднее их число увеличилось до 6. А ранее МСК1.RU рассказывал про то, что внутри атомной подводной лодки «Дмитрий Донской».