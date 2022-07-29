В московском хостеле вспыхнул пожар. Восемь человек сгорели заживо
На место прибыли десятки пожарных машин
В ночь с 28 на 29 июля в Москве случился пожар. Загорелся хостел на первом этаже 16-этажного здания в районе Алма-Атинской.
По предварительной информации, погибли восемь человек, четверо пострадали. На месте работают пожарные, спасатели и врачи.
— Погорельцы говорят, проводка вспыхнула, — сообщают наши коллеги из MSK1.
Очевидцы рассказали, что перед пожаром на месте ЧП раздался характерный хлопок. Также известно, что на окнах помещения были решетки. Соответственно, люди могли покинуть здание только через дверь, что затрудняло эвакуацию.
Корреспонденты MSK1.RU следят за происходящим на месте ЧП в режиме реального времени, подробности — в онлайн-трансляции.