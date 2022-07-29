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В московском хостеле вспыхнул пожар. Восемь человек сгорели заживо

На место прибыли десятки пожарных машин

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Причина произошедшего пока неизвестна

Причина произошедшего пока неизвестна

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В ночь с 28 на 29 июля в Москве случился пожар. Загорелся хостел на первом этаже 16-этажного здания в районе Алма-Атинской.

По предварительной информации, погибли восемь человек, четверо пострадали. На месте работают пожарные, спасатели и врачи.

— Погорельцы говорят, проводка вспыхнула, — сообщают наши коллеги из MSK1.

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Очевидцы рассказали, что перед пожаром на месте ЧП раздался характерный хлопок. Также известно, что на окнах помещения были решетки. Соответственно, люди могли покинуть здание только через дверь, что затрудняло эвакуацию.

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Корреспонденты MSK1.RU следят за происходящим на месте ЧП в режиме реального времени, подробности — в онлайн-трансляции.

Фото хостела изнутри после пожара

Фото хостела изнутри после пожара

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