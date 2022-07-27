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Женщина на «Тойоте Витц» сбила во дворе 9-летнего мальчика — ребенок в больнице

В ДТП разбираются автоинспекторы

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Ребенок получил различные травмы

Ребенок получил различные травмы

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Во дворе дома по улице 2-я Миргородская сбили 9-летнего мальчика. ДТП произошло вчера, 26 июля, около 17:00.

— 29-летняя водитель «Тойота Витц» двигалась по двору в сторону дома №5 по улице 2-я Миргородская. Совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

9-летнего мальчика с различными травмами доставили в больницу.

Накануне полицейские задержали несовершеннолетнего водителя ВАЗ 2102 после ДТП в Дзержинском районе Новосибирска. Он врезался в дерево.

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