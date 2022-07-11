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Два месяца СИЗО дали водителю, который влетел в остановку на Ипподромской — в аварии погибла женщина

Еще три женщины попали в больницу

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Мужчина был за рулем каршерингового автомобиля

Мужчина был за рулем каршерингового автомобиля

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В Новосибирске на 2 месяца в СИЗО оставили 21-летнего водителя Volkswagen Polo. 9 июля он протаранил остановку и сбил 4 женщин на Ипподромской. Одна из них погибла.

Сегодня Дзержинский районный суд избрал водителю меру пресечения. Молодого человека отправили в СИЗО до 8 сентября. Его обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

П. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

— При запрещающем сигнале светофора не остановился перед стоп-линией, а продолжил движение и допустил наезд на тротуар, продолжил движение по тротуару, где совершил наезд на четырех пешеходов (женщин), одна из которых погибла на месте, а другие трое лиц были госпитализированы, — сообщили в Дзержинском районном суде.

Ранее в ГИБДД сообщали, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.

На прошлой неделе, 1 июля, под Новосибирском 12-летний мальчик на мопеде Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Titan. Подросток погиб на месте.

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