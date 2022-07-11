Два месяца СИЗО дали водителю, который влетел в остановку на Ипподромской — в аварии погибла женщина
Еще три женщины попали в больницу
В Новосибирске на 2 месяца в СИЗО оставили
Сегодня Дзержинский районный суд избрал водителю меру пресечения. Молодого человека отправили в СИЗО до
П. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.
— При запрещающем сигнале светофора не остановился перед стоп-линией, а продолжил движение и допустил наезд на тротуар, продолжил движение по тротуару, где совершил наезд на четырех пешеходов (женщин), одна из которых погибла на месте, а другие трое лиц были госпитализированы, — сообщили в Дзержинском районном суде.
Ранее в ГИБДД сообщали, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.
На прошлой неделе,