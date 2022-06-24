В Рязани разбился военный самолет. Известно о двух погибших
Причина крушения устанавливается
В Рязани в районе Михайловского шоссе упал военно-транспортный самолет
— В 03:18 (мск) 24.06.2022 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили в ведомстве.
Очевидец рассказал агентству, что всего на борту находилось 10 пассажиров. Трех человек госпитализировали в областную больницу, двое погибли. Причина крушения неизвестна.
21 июня разбился военный штурмовик в Ростовской области. 161.RU собрал всю информацию, что известна о катастрофе у границы с Украиной. По официальной информации Южного военного округа, самолет потерпел крушение при выполнении «планового учебно-тренировочного полета». Пилот получил сильные ожоги, врачи не смогли его спасти.