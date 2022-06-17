Тепловоз насмерть сбил женщину на перегоне Коченево-Чик
Следователи начали проверку
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Утром 17 июня на перегоне Коченево-Чик женщину сбил тепловоз. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете на транспорте.
— Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, — прокомментировали ситуацию следователи.
Известно, что инцидент произошел в 05:30 утра.
Днем 5 июня на о. п. 38-й километр в Новосибирской области товарный поезд сбил пожилую женщину.