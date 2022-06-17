СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 56.87
eur 58.96
Тема дняКак школьник попал в трансформаторную будку
Все новости
Все новости

Тепловоз насмерть сбил женщину на перегоне Коченево-Чик

Следователи начали проверку

1 671
Инцидент произошел рано утром

Инцидент произошел рано утром

Поделиться

Утром 17 июня на перегоне Коченево-Чик женщину сбил тепловоз. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете на транспорте.

— Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, — прокомментировали ситуацию следователи.

Известно, что инцидент произошел в 05:30 утра.

Днем 5 июня на о. п. 38-й километр в Новосибирской области товарный поезд сбил пожилую женщину.

МВДСК
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2