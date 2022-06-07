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Двое топ-менеджеров VK погибли на побережье Белого моря: всё, что известно, — в одном видео

Собрали всю официально подтвержденную информацию

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В НАО погибли топ-менеджеры VK. Компания из четырех человек на вездеходах ехала по побережью Белого моря. Когда переходили через реку, транспортные средства перевернулись. Двое туристов не смогли выбраться. Следственный комитет сообщил, что нашли два тела.

Выжившие пешком вышли к местным и обратились за помощью, им помогли жители села Шойна и волонтерский отряд «ЛизаАлерт». МЧС прибыло на место позже, в ведомстве пока не комментируют ситуацию.

Еще подробности этой трагедии вы можете прочитать здесь.

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