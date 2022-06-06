Еще один пациент умер после укуса клеща в Новосибирской области
Сейчас точную причину смерти устанавливают
В Новосибирской области второй пациент скончался после укуса клеща. Об этом стало известно сегодня,
С 25 по 31 мая в регионе зарегистрировано 1815 обращений из-за укуса клеща, что на 32% выше аналогичного периода 2021 года.
— Подтвержденный летальный случай один (от клещевого энцефалита. — Прим. ред.). И сейчас еще один пациент умер, предполагают, что это тоже будет летальность от клещевого энцефалита, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.
В Роспотребнадзоре Новосибирской области уточнили, что клещевой энцефалит был установлен у 23 человек. В 2021 году было всего 4 случая.
Ранее в Бердске от клещевого энцефалита скончался житель Новосибирска: он поздно обратился к медикам после укуса, и врачи не смогли спасти ему жизнь.