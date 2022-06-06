Еще один пациент умер после укуса клеща в Новосибирской области

В Роспотребнадзоре Новосибирской области уточнили, что клещевой энцефалит был установлен у 23 человек. В 2021 году было всего 4 случая.

Ранее в Бердске от клещевого энцефалита скончался житель Новосибирска: он поздно обратился к медикам после укуса, и врачи не смогли спасти ему жизнь.