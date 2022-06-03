СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 61.58
eur 64.91
Тема дняКак выглядят ворота, задавившие школьника
Все новости
Все новости

В Москве горят четыре этажа бизнес-центра: в здании есть люди

Спасатели уже эвакуировали более 120 человек

1 015
Пожарные запросили на место происшествия <nobr>15 машин</nobr> скорой помощи

Пожарные запросили на место происшествия 15 машин скорой помощи

Поделиться

Сегодня утром, 3 июня, в Москве загорелся БЦ «Гранд Сетунь Плаза». Открытое горение началось на первых четырех этажах здания, по предварительным данным от МЧС России, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

— На месте работают 180 человек и 41 единица техники, — сообщили в МЧС.

Ранг пожара повышен до пятого, максимального уровня. Улица Горбунова, на которой находится здание, перекрыта для движения. Спасатели эвакуировали людей (по данным МЧС — больше 120 человек), но, по предварительным данным, в здании может находиться один человек. «Интерфакс» сообщает, что в горящем здании могут находиться 15 человек.

На место тушения пожара направлены семь вертолетов Ка-32. Там же сейчас находится и глава МЧС генерал-майор Александр Куренков. Предварительной причиной пожара, по версии ТАСС, могло стать короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной пожара мог стать поджог.

Наши коллеги из MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию с места событий.

По теме

МосквапожарБЦ «Гранд Сетунь Плаза»
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2