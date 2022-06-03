В Москве горят четыре этажа бизнес-центра: в здании есть люди
Спасатели уже эвакуировали более 120 человек
Сегодня утром, 3 июня, в Москве загорелся БЦ «Гранд Сетунь Плаза». Открытое горение началось на первых четырех этажах здания, по предварительным данным от МЧС России, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.
— На месте работают 180 человек и 41 единица техники, — сообщили в МЧС.
Ранг пожара повышен до пятого, максимального уровня. Улица Горбунова, на которой находится здание, перекрыта для движения. Спасатели эвакуировали людей (по данным МЧС — больше 120 человек), но, по предварительным данным, в здании может находиться один человек. «Интерфакс» сообщает, что в горящем здании могут находиться 15 человек.
На место тушения пожара направлены семь вертолетов Ка-32. Там же сейчас находится и глава МЧС генерал-майор Александр Куренков. Предварительной причиной пожара, по версии ТАСС, могло стать короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной пожара мог стать поджог.
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