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Водитель «Жигулей» сбил 9-летнюю девочку — ребенка увезли на скорой

Школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода

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Инцидент произошел на улице Невельского

Инцидент произошел на улице Невельского

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Вечером 2 июня на улице Невельского в Ленинском районе 38-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 сбил 9-летнего ребенка. Об инциденте сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— В 20 часов 35 минут водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался по улице Невельского со стороны улицы Колхидской в сторону улицы Порт-Артурской и в пути следования у дома 73 на улице Невельского совершил наезд на пешехода, — отметила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Девочка получила травмы, медики увезли ее в больницу

Девочка получила травмы, медики увезли ее в больницу

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Она добавила, что в результате пострадала девочка 2013 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ребенка доставили в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется.

Накануне на улице Широкой 38-летний водитель Mazda Premacy сбил мать с двумя маленькими дочерьми. В ГИБДД пояснили, что и пешеходы, и автомобиль двигались на разрешающий сигнал светофора.

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