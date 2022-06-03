Водитель «Жигулей» сбил
9-летнюю девочку — ребенка увезли на скорой
Школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода
Вечером 2 июня на улице Невельского в Ленинском районе 38-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 сбил 9-летнего ребенка. Об инциденте сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
— В 20 часов 35 минут водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался по улице Невельского со стороны улицы Колхидской в сторону улицы Порт-Артурской и в пути следования у дома 73 на улице Невельского совершил наезд на пешехода, — отметила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Она добавила, что в результате пострадала девочка 2013 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ребенка доставили в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется.
Накануне на улице Широкой 38-летний водитель Mazda Premacy сбил мать с двумя маленькими дочерьми. В ГИБДД пояснили, что и пешеходы, и автомобиль двигались на разрешающий сигнал светофора.