«Мазда» сбила мать с маленькими дочерьми — они переходили дорогу на зеленый свет

Сегодня на улице Новосибирская в Ленинском районе Новосибирска 38-летний водитель на автомобиле Mazda Premacy сбил мать с двумя маленькими дочерьми. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

— В 20:20 водитель, управляя автомобилем Mazda Premacy, двигался по улице Новосибирская со стороны улицы Пархоменко. При повороте на улицу Широкая напротив дома 125 автомобиль сбил трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.