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Тема дня4-летняя девочка спасла из пожара брата
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«Мазда» сбила мать с маленькими дочерьми — они переходили дорогу на зеленый свет

Водитель также ехал на разрешающий сигнал светофора

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Пострадавшим девочкам — 6 и 9 лет

Пострадавшим девочкам — 6 и 9 лет

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Сегодня на улице Новосибирская в Ленинском районе Новосибирска 38-летний водитель на автомобиле Mazda Premacy сбил мать с двумя маленькими дочерьми. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

— В 20:20 водитель, управляя автомобилем Mazda Premacy, двигался по улице Новосибирская со стороны улицы Пархоменко. При повороте на улицу Широкая напротив дома 125 автомобиль сбил трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

За рулем был 38-летний водитель

За рулем был 38-летний водитель

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Инспектор уточнила, что и пешеходы, и автомобиль двигались на разрешающий сигнал светофора.

40-летняя мать с дочерьми 6 и 9 лет получили травмы, они находятся в больнице. Характер их травм уточняется.

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Весной на улице Петухова на пешеходном переходе сбили 43-летнюю женщину с 9-летним мальчиком. Пострадавших с травмами увезли в больницу.

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