Мотоциклист влетел в стоящий на дороге грузовик на Народной
Пострадавшего байкера госпитализировали
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Ранним утром в среду новосибирец на мотоцикле врезался в стоящий на дороге грузовик. Пострадавшего увезли в больницу.
ДТП произошло в 07:40.
— Водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом HONDA X4, следовал по улице Народной со стороны улицы 25 Лет Октября в сторону улицы Учительской. В пути следования, напротив дома
В ведомстве уточнили, что в момент аварии водитель 1959 года рождения в грузовике отсутствовал.
Ранее, ночью 16 мая, мотоциклист без водительских прав врезался в седан на Красном проспекте — пострадали два человека.