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Мотоциклист влетел в стоящий на дороге грузовик на Народной

Пострадавшего байкера госпитализировали

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Судя по фотографии, грузовик перекрыл целую полосу дороги

Судя по фотографии, грузовик перекрыл целую полосу дороги

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Ранним утром в среду новосибирец на мотоцикле врезался в стоящий на дороге грузовик. Пострадавшего увезли в больницу.

ДТП произошло в 07:40.

— Водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом HONDA X4, следовал по улице Народной со стороны улицы 25 Лет Октября в сторону улицы Учительской. В пути следования, напротив дома № 55 по улице Народной, совершил наезд на стоящий а/м МАЗ-6422А8330 с полуприцепом НЕФАЗ-933401, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В ведомстве уточнили, что в момент аварии водитель 1959 года рождения в грузовике отсутствовал.

Водитель мотоцикла получил травмы, его увезли в больницу

Водитель мотоцикла получил травмы, его увезли в больницу

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Ранее, ночью 16 мая, мотоциклист без водительских прав врезался в седан на Красном проспекте — пострадали два человека.

ГИБДДмотоциклист
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