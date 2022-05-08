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Авиационную бомбу нашли в огороде в Сузунском районе

Сейчас ее вывезли с дач, а позже утилизируют

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Операцию по утилизации проведут 13–14 мая

Операцию по утилизации проведут 13–14 мая

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6 мая в Камышенке Сузунского района нашли авиационную бомбу. Ее обнаружили на участке нежилого дома.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, бомбу нашли в 15:45.

— При проведении земляных работ на территории приусадебного участка нежилого дома, — сообщили спасатели.

На место выехали оперативные службы, а территорию огородили. 7 мая туда прибыли сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России.

— Специалистами-взрывотехниками произведен осмотр взрывоопасного предмета, который идентифицировали как авиационная бомба со взрывчатым веществом, представляющая угрозу, — пояснили в МЧС.

Бомбу перевезли на открытый участок местности. Там ее уложили в траншею, чтобы потом ликвидировать и утилизировать. Полицейские оцепили траншею.

— Операция по утилизации авиационной бомбы спланирована на 13–14 мая и пройдет в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — добавили в министерстве.

В ноябре на стройплощадке четвертого моста нашли снаряд. Его обнаружили на правом берегу Оби, на площадке, где сооружают пилон. Из-за этого стройку остановили, а на место вызвали спецслужбы.

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