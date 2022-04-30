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14-летняя школьница на квадроцикле врезалась в гараж в Калининском районе

Девочка не справилась с управлением

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У пострадавшей возможно сотрясение мозга

У пострадавшей возможно сотрясение мозга

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14-летняя школьница на квадроцикле врезалась в гараж в микрорайоне Пашино в Новосибирске. Пострадавшую доставили в больницу.

— 30 апреля в 14:50 на территории Калининского района, водитель (девочка 2008 года рождения) управляя квадроциклом «Ирбис-250», двигался по внутридворовой территории дома на улице Новоуральская, 29. Не справившись с управлением, совершила наезд на препятствие (металлический гараж), — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Девочку отвезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

На этой неделе 17-летняя девушка сломала руку в автобусе, когда тот резко затормозил. Госавтоинспекция начала проверку.

Пашиноаварияквадроцикл
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