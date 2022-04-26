Многодетная мать нашла мертвой
2-месячную дочь — следователи начали проверку
Где сейчас находятся остальные дети женщины, в ведомстве не уточнили
В Новосибирской области многодетная мать обнаружила мертвой
— Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Где сейчас находятся остальные дети женщины, в ведомстве не уточнили.
В четверг, 21 апреля, подросток из села Шагалова Коченевского района заглянул в полуразрушенные сараи вроде как в поисках металлолома. Но вместо этого нашел два крошечных скелета. Как произошедшее изменило жизнь небольшого села в 50 километрах от Новосибирска и кого подозревают его жители — в репортаже НГС.