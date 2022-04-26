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Тема дняЖизнь села, где нашли останки двух младенцев
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Многодетная мать нашла мертвой 2-месячную дочь — следователи начали проверку

Где сейчас находятся остальные дети женщины, в ведомстве не уточнили

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Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

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В Новосибирской области многодетная мать обнаружила мертвой 2-месячную дочь. Трагедия произошла в минувшие выходные.

— Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Где сейчас находятся остальные дети женщины, в ведомстве не уточнили.

В четверг, 21 апреля, подросток из села Шагалова Коченевского района заглянул в полуразрушенные сараи вроде как в поисках металлолома. Но вместо этого нашел два крошечных скелета. Как произошедшее изменило жизнь небольшого села в 50 километрах от Новосибирска и кого подозревают его жители — в репортаже НГС.

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