Автоинспекторы бросились в погоню за Infiniti по проселкам в Ордынском районе — видео с преследованием

В Новосибирской области автоинспекторы задержали после погони 36-летнего водителя Infiniti. Житель Ордынского района сбежал от сотрудников ГИБДД, остановивших его для проверки документов.

Инцидент произошел 6 апреля. Экипаж ДПС остановил белый кроссовер Infiniti. Внешний вид водителя вызвал у полицейских подозрение: мужчина часто оглядывался по сторонам, нервничал. Сев в патрульный автомобиль, он заявил инспекторам, что разволновался и забыл в салоне своего авто документы. Он попросил разрешения вернуться в машину, сел за руль автомобиля и попытался скрыться.

