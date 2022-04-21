Автоинспекторы бросились в погоню за Infiniti по проселкам в Ордынском районе — видео с преследованием
Сотрудники ГИБДД 12 минут ловили нарушителя на престижном кроссовере
В Новосибирской области автоинспекторы задержали после погони 36-летнего водителя Infiniti. Житель Ордынского района сбежал от сотрудников ГИБДД, остановивших его для проверки документов.
Инцидент произошел 6 апреля. Экипаж ДПС остановил белый кроссовер Infiniti. Внешний вид водителя вызвал у полицейских подозрение: мужчина часто оглядывался по сторонам, нервничал. Сев в патрульный автомобиль, он заявил инспекторам, что разволновался и забыл в салоне своего авто документы. Он попросил разрешения вернуться в машину, сел за руль автомобиля и попытался скрыться.
12-минутная погоня попала в объектив видеорегистратора. Нарушитель на Infiniti пытался оторваться от преследования по трассе, затем по переулкам жилого сектора, по проселочным дорогам в лесистой местности. В результате мужчина остановил машину сам, припарковавшись у частного дома.
— Задержанным оказался 36-летний житель Ордынского района. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Назначено наказание в виде 5 суток ареста, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении нарушителя было составлено несколько протоколов: в частности, за невыполнение требований автоинспекторов. Оказалось, что нарушитель ранее уже был лишен водительских прав. Учитывая, что он отказался пройти медосвидетельствование, в настоящее время водителю грозит уголовная ответственность.
Ночью 12 января пьяный водитель протаранил 7 автомобилей в одном из дворов Новосибирска. Мужчину задержали, а его машину поместили на спецстоянку.